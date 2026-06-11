Sau khi nghỉ hưu, tôi dọn lại căn nhà của mình và phát hiện hàng chục triệu đồng đã bị lãng phí như thế nào

"Tôi từng nghĩ tiết kiệm là mua đồ rẻ. Sau này mới hiểu, tiết kiệm thật sự là mua đúng thứ mình cần và dùng được thật lâu", chị chia sẻ.

Từ căn nhà như kho chứa đồ đến cuộc sống nhẹ nhõm hơn

Chị Chen nghỉ hưu ở tuổi 50. Những ngày đầu không còn đi làm, chị cảm thấy trống trải và mất phương hướng. Để giết thời gian, chị bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Cũng chính lúc đó, chị nhận ra gia đình mình giống như một "kho hàng thu nhỏ".

Từ những chiếc máy làm bánh chỉ dùng một lần rồi cất tủ, các bộ chăn ga mua theo đợt giảm giá, cho đến hàng chục món đồ bếp ít khi đụng tới... mọi thứ chất đầy các góc nhà.

"Tôi dành cả đời để kiếm tiền rồi lại dùng tiền mua những thứ chẳng làm cuộc sống tốt hơn bao nhiêu", chị nhớ lại.

Từ những lần dọn dẹp ấy, chị bắt đầu học cách sống tối giản. Không phải vứt bỏ tất cả, mà là giữ lại những thứ thực sự có giá trị.

Sau 3 năm, chị đúc kết được một nguyên tắc đơn giản:

"Muốn tiết kiệm tiền trong dài hạn, hãy đầu tư vào những thứ tốt ngay từ đầu".

1. Một con dao tốt đáng giá hơn cả ngăn kéo đầy dao

Ngày trước, nhà chị có đủ loại dao: dao gọt trái cây, dao cắt bánh mì, dao thái thịt, dao đa năng...

Nhưng thực tế, phần lớn thời gian chị chỉ dùng một hoặc hai chiếc.

Sau khi sàng lọc, chị giữ lại một bộ dao chất lượng cao và bỏ gần hết số còn lại.

Chiếc dao ấy có giá cao hơn nhiều so với những loại thông thường, nhưng sau nhiều năm vẫn sắc bén, dễ sử dụng và gần như không phải thay mới.

"Tôi không còn mất thời gian mài dao, không phải mua dao mới mỗi năm. Một món đồ tốt giúp mình tiết kiệm cả tiền lẫn công sức".

Đó cũng là điều nhiều người thường bỏ qua khi mua sắm: giá mua chỉ là một phần nhỏ, chi phí sử dụng trong nhiều năm mới là điều đáng cân nhắc.

2. Nồi tốt dùng 10 năm vẫn đáng tiền hơn nồi rẻ thay liên tục

Nếu mở tủ bếp của chị Chen hiện nay, nhiều người sẽ ngạc nhiên vì bên trong rất ít đồ.

Sau nhiều năm trải nghiệm, chị chỉ giữ lại ba chiếc nồi:

- Một nồi tráng men

- Một nồi gang

- Một chảo nhỏ

Tất cả đều được sử dụng thường xuyên.

Trước đây, chị từng mua rất nhiều loại nồi giá rẻ. Chúng thường gặp các vấn đề quen thuộc như bong lớp chống dính, cong đáy hoặc lỏng tay cầm chỉ sau vài năm.

Trong khi đó, những chiếc nồi chất lượng cao tuy đắt hơn lúc mua nhưng tuổi thọ dài hơn rất nhiều.

Nếu tính tổng chi phí trong 10 năm, số tiền bỏ ra thậm chí còn thấp hơn việc liên tục thay đồ mới.

3. Chăn ga chất lượng là khoản đầu tư cho sức khỏe

Một trong những thay đổi lớn nhất của chị Chen nằm ở phòng ngủ.

Ngày trước, chị thường tranh thủ mua chăn ga giảm giá vì nghĩ đây là mặt hàng tiêu hao.

Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chúng bắt đầu xù lông, phai màu hoặc biến dạng.

Hiện nay chị chỉ giữ ba bộ chăn ga bằng cotton chất lượng cao:

- Một bộ đang dùng

- Một bộ đang giặt

- Một bộ dự phòng

Dù đã sử dụng nhiều năm, chúng vẫn mềm mại và bền đẹp.

"Giấc ngủ chiếm gần một phần ba cuộc đời. Đừng tiếc tiền với thứ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghỉ ngơi mỗi ngày."

Đây là một trong những bài học tiêu dùng đáng suy ngẫm nhất: Có những khoản chi không nên nhìn bằng giá mua, mà phải nhìn bằng giá trị nhận lại mỗi ngày.

4. Đèn bàn tốt là khoản đầu tư cho đôi mắt

Tuổi càng lớn, chị Chen càng nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc thị lực.

Nhiều năm trước, chị thường mua các loại đèn bàn giá rẻ. Chúng hoặc quá tối, hoặc quá chói, thậm chí nhanh hỏng sau một thời gian ngắn.

Sau đó chị quyết định đầu tư một chiếc đèn LED chất lượng cao có thể điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu.

Đến nay, chiếc đèn vẫn hoạt động tốt.

"Tôi không coi đây là tiền mua đèn. Tôi coi đó là tiền đầu tư cho sức khỏe."

Quan điểm này cũng phản ánh tư duy tiêu dùng dài hạn: Những sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe thường mang lại giá trị lớn hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra ban đầu.

5. Mặc ít hơn nhưng mặc tốt hơn

Có lẽ thay đổi rõ nhất nằm trong tủ quần áo của chị.

Ngày trẻ, chị từng thích những món đồ hợp mốt, giá rẻ và mua khá nhiều. Nhưng chỉ sau một vài mùa, chúng nhanh chóng lỗi thời hoặc xuống cấp.

Ngày nay, chị ưu tiên các thiết kế cơ bản, chất liệu tốt và dễ phối đồ. Một số chiếc áo khoác trong tủ đã được chị mặc suốt hơn 10 năm.

"Rẻ không có nghĩa là tiết kiệm. Đắt cũng chưa chắc là tốt. Điều quan trọng là món đồ đó phục vụ bạn được bao lâu."

Theo chị, trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu. Khi đã chọn đúng, bạn sẽ hưởng lợi trong nhiều năm tiếp theo.

Tiết kiệm thật sự là giảm số lượng, tăng chất lượng

Sau 7 năm sống tối giản, chị Chen không cho rằng mình đang sống kham khổ hay cắt giảm mọi thú vui.

Ngược lại, cuộc sống của chị trở nên dễ chịu hơn.

- Nhà cửa gọn gàng hơn.

- Chi tiêu ít lãng phí hơn.

- Đồ dùng bền hơn.

Và quan trọng nhất, chị không còn cảm giác phải liên tục mua sắm để lấp đầy cuộc sống.

"Tối giản không phải là mua ít đi bằng mọi giá. Tối giản là hiểu thứ gì thực sự đáng để bỏ tiền."

Có lẽ đó cũng là một trong những bài học tài chính đáng giá nhất ở tuổi trung niên: Thay vì săn món đồ rẻ nhất, hãy tìm món đồ phù hợp nhất. Bởi nhiều khi, thứ giúp chúng ta tiết kiệm tiền nhiều nhất lại chính là chất lượng, sự bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài.