Nhà thiết kế cải tạo biệt thự Pháp cổ trong 6 tuần thành 'ngôi nhà nhung lụa', trình diễn hiệu ứng ánh sáng 3D ngay mặt tiền

Mới đây, nhà thiết kế Hà Linh Thư khai trương HA LINH THU - HOUSE OF SILK tại một biệt thự Pháp cổ nằm ở trung tâm Hà Nội. Không gian mới được định vị như một điểm đến thời trang, nghệ thuật và phong cách sống dành cho những người yêu vẻ đẹp Á Đông đương đại.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn mapping art performance được thực hiện trực tiếp trên mặt tiền biệt thự trăm tuổi. Những hiệu ứng ánh sáng 3D kết hợp âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung biến toàn bộ công trình thành một "nhà hát ánh sáng" giữa lòng phố cổ, mang đến trải nghiệm thị giác đặc biệt cho khách mời.

Chia sẻ về quá trình cải tạo công trình, Hà Linh Thư cho biết ngôi biệt thự đã trải qua hàng trăm năm tuổi nên có nhiều hạng mục xuống cấp và không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại. Vì vậy, cô cùng đội ngũ thiết kế nội thất dành nhiều thời gian nghiên cứu để vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa tạo nên một không gian mang hơi thở đương đại.

"Chúng tôi thống nhất giữ nguyên tinh thần Á Đông đương đại - triết lý xuyên suốt của thương hiệu. Mặt tiền biệt thự vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng, trong khi nội thất bên trong được hiện đại hóa theo phong cách chiết trung nhưng không làm mất đi tinh thần Đông Dương vốn có của công trình", nhà thiết kế nói.

NTK Hà Linh Thư

Theo Hà Linh Thư, việc cải tạo toàn bộ biệt thự ba tầng cùng hệ thống nội thất cao cấp đòi hỏi khoản đầu tư lớn. Toàn bộ dự án được hoàn thiện trong vòng 6 tuần với sự chăm chút đến từng chi tiết.

Ý tưởng thực hiện màn trình diễn mapping xuất phát từ mong muốn mang đến trải nghiệm nghệ thuật gần gũi hơn với công chúng. Nhà thiết kế cho rằng mapping thường chỉ xuất hiện ở các sự kiện quy mô lớn hoặc triển lãm chuyên biệt nên cô muốn đưa loại hình nghệ thuật này đến gần khán giả hơn. "Tôi muốn đưa Nhà hát Lớn về phố Ngô Thì Nhậm", Hà Linh Thư nói vui khi giải thích về ý tưởng của mình.

Cùng nghệ sĩ ánh sáng Vỹ Vlash và nhạc sĩ Quốc Trung, cô tạo nên màn trình diễn dài 5 phút, nơi kiến trúc Pháp cổ trăm năm tuổi hòa quyện với tinh thần nhung lụa đương đại của thương hiệu. Những hình ảnh rồng bay, phượng múa cùng các họa tiết đặc trưng của Hà Linh Thư được chuyển hóa thành các chuyển động 3D trên nền nhạc dân gian đương đại từ album "The Heritage of Field: The Light on High".

Không chỉ đánh dấu sự ra đời của HOUSE OF SILK, sự kiện còn là dịp Hà Linh Thư giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên "Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát Được". Nhà thiết kế cho biết tên bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Where the Crawdads Sing". Tuy nhiên, tinh thần của bộ sưu tập không đi theo câu chuyện tình yêu trong tác phẩm mà hướng tới thế giới sinh vật biển đầy màu sắc của mùa hè.

"Tôi thấy tên cuốn sách rất hay. Nhưng bộ sưu tập không thực sự liên quan đến nội dung tác phẩm. Tôi lấy cảm hứng từ biển cả, từ những sinh vật sống trong đại dương như tôm, cua, cá, sứa - những hình ảnh rất trực diện và gần gũi của mùa hè", cô chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ thế giới biển cả, BST xuất hiện với những họa tiết tôm, cua, sứa, hoa cúc cổ... được thể hiện bằng tinh thần pop art đặc trưng, tạo nên cảm giác vừa nghệ thuật, hiện đại nhưng vẫn gần gũi và đầy sức sống như những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc.

Những phom dáng làm nên dấu ấn của Hà Linh Thư tiếp tục được tái hiện, nhưng mềm mại và điệu đà hơn qua cách xử lý phom dáng tôn vóc dáng người phụ nữ, mang lại cảm giác bay bổng nhưng vẫn sang trọng và thời trang.

Bảng màu của BST là sự hòa quyện giữa sắc trắng, hồng ngọt ngào cùng những điểm nhấn rực rỡ của vàng, nâu, đen và xanh neon như ánh sáng phản chiếu dưới mặt biển mùa hè. Nhung và lụa, hai chất liệu đặc trưng của Hà Linh Thư, tiếp tục trở thành “ngôn ngữ” chính để kể câu chuyện về một đại dương đầy tính nghệ thuật, nơi thời trang không chỉ để mặc mà còn là một phần của lối sống nhung lụa.

Với HOUSE OF SILK, Hà Linh Thư cho biết cô không chỉ muốn xây dựng một cửa hàng thời trang đơn thuần mà còn hướng tới một không gian trải nghiệm, nơi thời trang, nghệ thuật, văn hóa và cảm xúc cùng hiện diện. Đây cũng là bước đi mới của thương hiệu sau hơn hai thập niên hoạt động trong lĩnh vực thời trang cao cấp tại Việt Nam.