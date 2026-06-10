Di sản Việt Nam được UNESCO ghi nhận nhiều lần: Khách Tây đến đông gấp 4 lần khách Việt trong 5 tháng

Một di sản nổi tiếng của Việt Nam đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi lượng khách quốc tế áp đảo khách nội địa chỉ trong 5 tháng đầu năm. Đang được nhắc tới chính là Vịnh Hạ Long, di sản UNESCO, một trong những biểu tượng du lịch của Việt Nam.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, trong 5 tháng đầu năm nay, di sản này đón 1.429.259 lượt khách tham quan. Trong đó, khách Việt Nam đạt 256.851 lượt, khách quốc tế đạt 1.172.408 lượt. Như vậy, lượng khách quốc tế đến tham quan vịnh Hạ Long cao gấp hơn 4 lần khách nội địa.

Doanh thu từ hoạt động tham quan vịnh đạt khoảng 420 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này trong bức tranh tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh.

Ảnh minh họa

Di sản được UNESCO ghi danh nhiều lần, cách Hà Nội khoảng 160km

Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 160km. Với hệ thống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, thời gian di chuyển từ thủ đô đến Hạ Long hiện chỉ khoảng 2-2,5 giờ. Du khách có thể đi bằng ô tô cá nhân, xe khách, limousine hoặc kết hợp đường hàng không qua sân bay quốc tế Vân Đồn.

Theo UNESCO, vịnh Hạ Long lần đầu được ghi danh Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1994 và tiếp tục được công nhận vào năm 2000. Đến năm 2023, quần đảo Cát Bà được bổ sung vào di sản thông qua điều chỉnh ranh giới, hình thành Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng từng nhấn mạnh đây là Di sản Thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Sức hấp dẫn của Hạ Long đến từ hệ thống đảo đá vôi, hang động, mặt nước xanh và những tuyến du thuyền tham quan vịnh. Với nhiều du khách quốc tế lần đầu đến Việt Nam, hành trình ngắm vịnh, khám phá hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, đảo Ti Tốp, hòn Gà Chọi hay hòn Đỉnh Hương gần như là trải nghiệm khó bỏ qua.

Ảnh Vinpearl

Không chỉ tham quan vịnh trong ngày, du khách còn có thể nghỉ đêm trên du thuyền, khám phá thành phố Hạ Long, vui chơi tại Bãi Cháy, Tuần Châu, Hạ Long Marina, Bảo tàng Quảng Ninh hoặc nối tuyến đến Vân Đồn, Cô Tô, Quan Lạn.

Vì sao khách quốc tế vẫn đổ về Hạ Long?

Một trong những yếu tố giúp Hạ Long giữ sức hút là cảnh quan có tính nhận diện cao. Những đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước, hệ thống hang động kỳ vĩ và các tuyến du thuyền giữa vịnh tạo nên hình ảnh rất riêng, dễ gây ấn tượng với du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và dịch vụ của Quảng Ninh những năm gần đây liên tục được hoàn thiện. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết hệ thống cao tốc đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long. Sân bay quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng mở thêm cơ hội đón khách từ xa, khách tàu biển và nhóm khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Không dừng lại ở các tour tham quan truyền thống, du lịch Hạ Long đang được làm mới theo hướng đa trải nghiệm. Đầu hè 2026, Quảng Ninh giới thiệu nhiều sản phẩm mới, trong đó có du lịch đêm, lễ hội ánh sáng, khám phá văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng. Riêng tại Hạ Long, Chợ đêm VUI-Fest Hạ Long được đưa vào vận hành ở vị trí mới tại khu vực ngọn Hải Đăng, kết hợp ẩm thực địa phương, pháo hoa, trình chiếu và biểu diễn nghệ thuật.

Với nhiều du khách nước ngoài, Vịnh Hạ Long là điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Việt Nam (Ảnh Tổng hợp)

Những sản phẩm này giúp du khách có thêm lựa chọn sau hành trình tham quan vịnh ban ngày, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay, khi nhiều du khách không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn muốn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, đời sống đêm và các hoạt động giải trí tại điểm đến.

Nửa cuối năm, Quảng Ninh còn nhiều hoạt động được kỳ vọng tiếp tục hút khách. Có thể kể tới như Halong Bay Heritage Marathon dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 11, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, chuỗi Foodtour Hạ Long và các sản phẩm mùa thu - đông ở Bình Liêu như Hội mùa vàng, Hội hoa sở, trekking, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa.