6 địa điểm tâm linh nổi tiếng bậc nhất Ninh Bình: Vượt 175 bậc đá, chạm tay vào di sản của 3 triều đại huy hoàng

Nhắc đến Ninh Bình, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những danh thắng nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương hay đầm Vân Long. Tuy nhiên, vùng đất từng là kinh đô đầu tiên của nước Đại Cồ Việt còn sở hữu một hệ thống di tích tâm linh đặc sắc, gắn liền với những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đến với Quần thể Danh thắng Tràng An, bên cạnh hành trình khám phá non nước hữu tình và hệ thống hang động kỳ vĩ, du khách còn có cơ hội ghé thăm những điểm đến linh thiêng, nơi lưu giữ dấu ấn của các triều đại Đinh, Tiền Lê và Trần. Đây không chỉ là nơi để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình mà còn giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô.

Dưới đây là 6 địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Tràng An mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình khám phá Ninh Bình.

1. Đền Trình - Cửa ngõ tâm linh của Tràng An

Điểm dừng chân tâm linh đầu tiên trong hành trình khám phá Tràng An chính là Đền Trình, hay còn gọi là Phủ Đột. Ngôi đền tọa lạc dưới chân núi theo thế "ỷ sơn diện thủy", được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm.

Trải qua nhiều lần trùng tu, Đền Trình ngày nay mang dáng vẻ khang trang nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, uy nghiêm giữa khung cảnh núi non trùng điệp của Tràng An. Đây là nơi thờ bốn vị công thần triều Đinh gồm Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ - những người có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Hằng năm, đông đảo người dân và du khách đến đây dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi. Trước sân đền nổi bật với hai tượng cá chép bằng đá được chạm khắc công phu. Phía trước là hồ nước rộng lớn nuôi nhiều cá chép, tạo nên khung cảnh thanh bình và linh thiêng.

2. Phủ Khống - Chùa Báo Hiếu

Nằm sâu trong quần thể danh thắng Tràng An, Phủ Khống tọa lạc trên một dải đất hẹp với địa thế đặc biệt: phía sau tựa vào Hang Khống, một bên là núi đá dựng đứng, phía trước mở ra hồ nước rộng lớn.

Để đến được nơi đây, du khách sẽ lần lượt đi qua hang Ba Giọt, hang Seo và hang Sơn Dương. Phủ Khống gắn liền với nhiều truyền thuyết về lòng trung quân ái quốc của các trung thần dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng.

Điểm đặc biệt của khu vực này là cây thị cổ thụ có tuổi đời khoảng 1.000 năm nằm bên cạnh phủ. Theo người dân địa phương, vào dịp giỗ vua Đinh Tiên Hoàng hằng năm, cây thường cho hai loại quả khác nhau trên cùng một cây, gồm quả tròn thông thường và quả dẹt không hạt.

Từ Phủ Khống, du khách chỉ cần đi theo con đường nhỏ phía sau để đến Thiên Phúc Tự, thường được gọi là Chùa Báo Hiếu. Đây là nơi nhiều người tìm đến để cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan Phủ Khống là từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, khi tiết trời mùa xuân dễ chịu, cây cối đâm chồi nảy lộc và không khí lễ hội đầu năm diễn ra sôi động. Trong khi đó, từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm thích hợp để du khách vừa vãn cảnh vừa ngồi thuyền ngắm những cánh đồng lúa vàng óng hay những đầm sen nở rộ dọc tuyến du lịch Tràng An.

3. Đền Cao Sơn - Một trong "Hoa Lư tứ trấn"

Đền Cao Sơn là một trong những ngôi đền quan trọng thuộc hệ thống "Hoa Lư tứ trấn" - những ngôi đền được vua Đinh Tiên Hoàng cho xây dựng nhằm bảo vệ kinh đô Hoa Lư xưa.

Theo đó, thần Cao Sơn trấn giữ phía Tây, thần Thiên Tôn trấn giữ phía Đông và thần Quý Minh bảo vệ phía Nam của kinh thành. Trong truyền thuyết dân gian, thần Cao Sơn là người con thứ 17 của Lạc Long Quân, theo cha lên núi và sau này được nhân dân tôn làm thần.

Ngài được xem là vị thần bảo hộ dân làng, giúp chữa bệnh, dạy dân lao động sản xuất và bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Để ghi nhớ công lao ấy, người dân đã lập đền thờ và duy trì nhiều lễ hội truyền thống hằng năm với không khí trang nghiêm, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian.

4. Hành cung Vũ Lâm - Dấu tích vàng son thời Trần

Nằm sâu trong vùng lõi Tràng An, Hành cung Vũ Lâm từng là căn cứ quân sự quan trọng của triều Trần trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

Nhờ địa thế hiểm trở được bao bọc bởi núi non và sông nước, nơi đây được các vua Trần lựa chọn làm căn cứ chiến lược để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược. Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, Hành cung Vũ Lâm còn là nơi nhiều vị vua Trần xuất gia tu hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ.

Toàn cảnh Hành cung Vũ Lâm

Hiện nay, khu di tích trải rộng trên địa bàn bốn xã Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân và Ninh Vân thuộc thành phố Hoa Lư. Bên cạnh cảnh quan núi non kỳ vĩ và hệ thống hang động đặc trưng của Tràng An, nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử như Cửa Quan, Cống Rồng, Vườn Kho, Hành Cung cùng hàng chục ngôi chùa cổ có giá trị văn hóa lâu đời.

5. Đền Suối Tiên

Đền Suối Tiên nằm cách Hang Thánh Trượt khoảng 20 phút di chuyển bằng thuyền. Tương truyền, nơi đây từng có dòng suối trong xanh, mát lành, là địa điểm các nàng tiên thường xuống tắm nên người dân đặt tên là Suối Tiên.

Trên đường đến đền, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn núi Địa Linh có hình dáng tựa như một đóa sen khổng lồ của Phật giáo. Theo quan niệm dân gian, đây là nơi hội tụ linh khí của đất trời và hồn thiêng sông núi.

Đền thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong ba vị thần được tôn kính bậc nhất trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, cùng với Đức Thánh Tản Viên và Đức Thánh Cao Sơn. Xung quanh đền còn tái hiện không gian sinh hoạt của người Việt cổ với những mái nhà tranh, cối xay lúa, nơm bắt cá,...

Ngôi đền được xây dựng chủ yếu từ bốn loại gỗ quý gồm đinh, lim, sến và táu. Bên trong là tượng Đức Thánh Quý Minh trong tư thế uy nghiêm, tay cầm bảo trượng. Hai bên là tượng quan văn, quan võ cùng các linh vật mang ý nghĩa âm dương hài hòa, thể hiện giá trị nghệ thuật và tín ngưỡng đặc sắc của công trình.

6. Đền Trần - Kiệt tác điêu khắc đá giữa lòng Tràng An

Đền Trần là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng nhất tại Tràng An. Trước đây, việc tiếp cận ngôi đền khá khó khăn, nhưng ngày nay du khách chỉ cần vượt qua khoảng 175 bậc đá là có thể đặt chân đến nơi.

Ngôi đền thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương cùng Hoàng Phi Quý Nương. Công trình có lịch sử lâu đời và được trùng tu vào đầu thế kỷ XX. Điểm đặc sắc nhất của Đền Trần nằm ở nghệ thuật điêu khắc đá tinh xảo. Các cột đá, xà ngang, bậc cửa và mái hiên đều được chạm trổ công phu với hình ảnh tứ linh Long - Ly - Quy - Phụng, chim phượng hay cá hóa rồng. Đặc biệt, kỹ thuật chạm lộng và chạm bong kênh trên các trụ đá có độ nổi lên tới 8 - 10 cm, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng.

Những đường nét tinh tế ấy được xem là minh chứng sống động cho tài năng của các nghệ nhân làng nghề đá truyền thống Hoa Lư, đồng thời góp phần tạo nên sức hút riêng biệt cho ngôi đền giữa không gian non nước Tràng An.

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên được UNESCO vinh danh, Tràng An còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc. Hành trình ghé thăm 6 điểm đến linh thiêng này không chỉ giúp du khách tìm kiếm những phút giây bình yên, gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp mà còn là cơ hội để hiểu hơn về lịch sử nghìn năm của vùng đất cố đô Hoa Lư.