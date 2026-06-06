Nam MC giàu có: "Cuộc đời tôi khi nào trả hết nợ thì thành tỷ phú"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Quốc Trường. Tại chương trình tuần này, Quốc Trường chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Anh nói: "Mỗi ngày của tôi lặp đi lặp lại một thời khóa biểu và đi theo một nếp sống như vậy, không có gì đặc biệt hay nổi bật.

Quốc Trường

10 giờ tới 11 giờ tối, tôi đi ngủ. Tới 7 giờ sáng, tôi thức dậy ăn sáng, uống cà phê, theo dõi các tin tức thời sự từ Việt Nam tới thế giới hoặc đọc tin bóng đá.

Sau đó, tôi đi chợ mua đồ, về đưa cho người giúp việc sơ chế rồi vào bếp nấu ăn. Nấu xong, tôi ăn trưa, ăn xong tôi nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong, tôi mở một bộ phim nào đó lên xem hoặc đi chơi thể thao, có thể tập gym, đánh pickle ball.

Tối về, tôi lại ăn tối rồi xem tivi. Đó là một ngày bình thường nếu không không đi quay phim, không dự sự kiện. Tới 10 giờ đồng hồ reo là tôi ngắt hết mọi hoạt động để đi đánh răng. Nếu lỡ lúc đó tôi đang coi dở cái gì thì tôi sẽ coi cho xong.

Đó là nếu tôi ở nhà, còn đi ra đường thì đồng hồ đó không còn giá trị nữa. Tôi có thể ra ngoài buổi tối để gặp khách hàng, hẹn hò người yêu hoặc lúc về quê với gia đình thì khác. Đồng hồ đó chỉ có giá trị khi tôi ở nhà một mình".

Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nhận định: "Đây là cuộc đời của một tỷ phú chứ không phải cuộc đời của một doanh nhân hay diễn viên nữa". Quốc Trường nghe vậy liền lên tiếng: "Nếu có trên 1 tỷ là tỷ phú thì tôi là tỷ phú và Nguyên Khang cũng là tỷ phú".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Cuộc đời tôi khi nào trả hết nợ thì thành tỷ phú". Tiết lộ này của Nguyên Khang khiến nhiều người trầm trồ và bất ngờ.

Dù không thường xuyên phô trương, sự giàu có của MC Nguyên Khang vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp MC thành công với hàng loạt chương trình ăn khách, anh còn được biết đến là một doanh nhân có đầu óc nhạy bén, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước bao gồm bất động sản, xe hơi và nhiều món đồ hiệu đắt giá.