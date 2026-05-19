Nữ ca sĩ ly hôn nam MC quốc dân ôm con vào Sài Gòn lập nghiệp, 3 năm sau không thể đi hát giờ ra sao?

Thu Phượng sinh năm 1984 từng được khán giả biết đến khi lọt top 9 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 nhờ giọng hát nội lực và hình ảnh giàu cảm xúc trên sân khấu.

Năm 2009, Thu Phượng kết hôn với Thành Trung – gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình. Cặp đôi có chung một con gái tên Vi An, tên thân mật là Zon, sinh năm 2010. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 3 năm trước khi chính thức khép lại vào năm 2012 trong nhiều ồn ào.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thu Phượng quyết định đưa con gái vào TP.HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Trong giai đoạn khó khăn, nữ ca sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ khi gần như rút khỏi showbiz, chuyển sang làm nghề phun xăm thẩm mỹ để ổn định cuộc sống và nuôi con.

Thu Phượng và con gái sau hơn 1 thập kỷ sống ở Sài Gòn.

Thế nhưng, biến cố lớn hơn tiếp tục đến với Thu Phượng khi cô buộc phải dừng ca hát chỉ vài năm sau đó. Trong một buổi gặp gỡ truyền thông năm 2024, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ rõ hơn về lý do phải rời xa sân khấu suốt nhiều năm.

Thu Phượng cho biết sau ca phẫu thuật dây thanh quản, cô không còn kiểm soát được giọng hát như trước: “Sau khi mổ dây thanh quản, tôi không kiểm soát được đường tiếng, không lái được. Ví dụ mình muốn hát nó đi sang bên phải nhưng tự nó sẽ đi sang bên trái”.

Nữ ca sĩ nói thêm việc mất tiếng từng khiến cô làm hỏng một chương trình biểu diễn, từ đó quyết định dừng hát hoàn toàn từ năm 2015 vì tôn trọng ê-kíp và khán giả. Phải đến cuối năm 2023, Thu Phượng mới chính thức quay trở lại với âm nhạc.

Sau khi trở lại sân khấu, cuộc sống của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi tích cực. Không chỉ đi hát trở lại, cô còn nhận đào tạo học trò, theo đuổi công việc giảng dạy thanh nhạc để được sống trọn với đam mê nghệ thuật.

Về đời tư, Thu Phượng tìm thấy hạnh phúc mới tại TP.HCM bên người chồng ngoại quốc tên Alex, hơn cô 4 tuổi. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm viên mãn. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là Alex yêu thương con gái riêng của Thu Phượng với MC Thành Trung như con ruột, thậm chí chủ động từ chối việc có thêm con chung để dành trọn sự quan tâm cho bé Zon.

Chia sẻ mới đây của nữ ca sĩ về sự chăm sóc của chồng Tây dành cho con gái riêng.

Cặp đôi hạnh phúc dù không có con chung.

Mới đây, Thu Phượng xúc động chia sẻ hành trình nhiều năm chồng Tây đồng hành, chăm sóc con gái riêng qua loạt ảnh từ năm 2018 đến nay. Nữ ca sĩ viết đầy hạnh phúc:

“Những lần nắm tay. Tháng mới, ngồi mở album ảnh đẹp. Ngắm và cười tủm tỉm. Đời như mơ – trải nghiệm đa sắc màu và quá đỗi yêu thương. Xuất hiện đúng lúc giai đoạn con cần tiếp thu nhiều thật nhiều điều và cần một sự giáo dục tốt từ người cha, không gì tuyệt bằng đúng người, đúng thời điểm. Yêu gia đình mình có lúc này, yêu 2 ba con… Yêu đời cháy bỏng”.

Sau nhiều thăng trầm từ hôn nhân đổ vỡ, mất giọng và phải tạm dừng nghệ thuật, Thu Phượng hiện có cuộc sống bình yên hơn bên gia đình nhỏ, đồng thời trở lại với âm nhạc theo cách riêng của mình.