Cập nhật hiện tại về hôn nhân của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng gốc Dubai gây chú ý

Sau khi kết hôn, Tiên Nguyễn vẫn thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc đời thường, cuộc sống hôn nhân lên MXH. Mới đây, ái nữ nhà “vua hàng hiệu” tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh món quà lãng mạn từ ông xã Justin Cohen.

Tiên Nguyễn

Trong story, Tiên Nguyễn khoe lẵng hoa mẫu đơn đỏ cỡ lớn trong giỏ mây, đi kèm nhiều bóng bay hình trái tim màu đỏ nổi bật. Nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là hoa mẫu đơn đỏ - loài hoa thường gắn với ý nghĩa về tình yêu nồng nhiệt, sự viên mãn và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong quan niệm phương Đông, mẫu đơn còn được xem là biểu tượng của sự phú quý, sang trọng và may mắn trong tình cảm.

Việc Justin Cohen lựa chọn lẵng mẫu đơn đỏ với số lượng lớn cũng là cách thể hiện sự chiều chuộng và tình cảm dành cho vợ. Dù Tiên Nguyễn chỉ đơn giản tag tên chồng kèm biểu tượng trái tim, không nói rõ nhân dịp gì nhưng chi tiết nhỏ này vẫn đủ khiến nhiều người cảm nhận được sự ngọt ngào của cặp đôi sau khi kết hôn.

Món quà Justin Cohen tặng Tiên Nguyễn

Đây không phải lần đầu tiên Tiên Nguyễn để lộ những khoảnh khắc vợ chồng son quan tâm bằng các món quà hoặc những cử chỉ nhỏ trong cuộc sống hôn nhân. Chẳng hạn như trong dịp sinh nhật chồng, Tiên Nguyễn tặng bánh kem có hình hồi nhỏ của cả hai vợ chồng. Cô còn gọi chồng theo cách thân mật "hubbi hubbi".

Về phía chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen, anh vẫn khá kín tiếng. Tài khoản Instagram của Justin hiện để chế độ riêng tư và hiếm khi xuất hiện công khai trên mạng xã hội của vợ. Lần gần nhất Justin xuất hiện trên mạng xã hội của Tiên Nguyễn là trong dịp sinh nhật cô. Khi đó, anh cùng Tiên Nguyễn chụp ảnh bên ba mẹ vợ trong buổi tiệc gia đình ấm cúng.

Vợ chồng Tiên Nguyễn cùng ba mẹ

Justin Cohen sinh năm 1981, là người Canada gốc Dubai. Anh tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Trong thời gian làm việc tại VFS, Justin từng đảm nhận vai trò Webmaster, dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Sau đó, anh làm thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia phát triển các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Chia sẻ với Vogue Singapore, Tiên Nguyễn từng kể về chuyện tình từ bạn bè thành người yêu của cả hai. Cô cho biết Justin vốn là bạn của anh trai mình, nhưng chỉ thực sự thân thiết hơn sau khi cô trở về từ London.

“Justin vốn là bạn của anh trai tôi, nhưng chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau khi tôi trở về từ London. Tôi chưa bao giờ nghĩ gì nhiều nhưng rồi một ngày chúng tôi hay gặp nhau hơn, gần nhau hơn và anh ấy đã thổ lộ tình cảm”, Tiên Nguyễn chia sẻ.

Không chỉ có chuyện tình nhẹ nhàng, màn cầu hôn của Justin Cohen cũng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo lời Tiên Nguyễn, ông xã đã bí mật chuẩn bị mọi thứ trong tuần lễ thời trang Paris, từ dresscode mang màu sắc cổ tích cho đến việc xin phép ông Johnathan Hạnh Nguyễn trước đó.

Cuối năm 2025, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng trải dài từ TP.HCM đến Đà Nẵng sau nửa năm chuẩn bị. Hiện tại, Tiên Nguyễn và Justin Cohen vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ái nữ nhà họ Nguyễn thường xuyên chia sẻ về công việc, các chuyến đi, những bữa ăn cùng gia đình và các khoảnh khắc bình yên bên người thân, bạn bè.

Thông qua những story được đăng tải, nhiều người cũng nhận ra Tiên Nguyễn vẫn giữ lời hứa "một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà”.