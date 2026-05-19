Phát hiện quán phở trộn sốt vang đầu tiên ở Hà Nội: Giá 89.000, có tảng sườn bò to vật vã

Đi dọc khắp dải đất hình chữ S, không khó để bắt gặp những hàng phở hiện diện từ phố thị nhộn nhịp tới các con ngõ nhỏ bình dị. Từ lâu, phở đã trở thành “đại sứ” của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, liên tục được nhiều chuyên trang và tờ báo quốc tế như CNN, Business Insider hay TasteAtlas ca ngợi là một trong những món ngon đáng thử nhất hành tinh. Riêng tại Hà Nội, phở không đơn thuần là món ăn mà còn là một phần ký ức, một biểu tượng văn hóa gắn liền với nhịp sống của người dân nơi đây.

Phở truyền thống Hà Nội nổi bật với phần nước dùng đậm hương quế, hồi, thảo quả cùng xương bò được ninh suốt nhiều giờ liền để tạo độ ngọt thanh tự nhiên. Các loại gia vị thường được nướng trước khi thả vào nồi nhằm làm dậy mùi thơm đặc trưng. Bánh phở bản to, mềm nhưng không quá dày, kết hợp cùng thịt bò chín vừa tới, thêm hành lá, rau mùi, hành củ… tạo nên tổng thể hài hòa.

Tuy nhiên, khi ngành F&B ngày càng phát triển, phở cũng dần có thêm nhiều biến tấu mới mẻ để phù hợp với khẩu vị và nhu cầu thưởng thức của giới trẻ hiện đại. Một trong những cái tên đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây là quán Hà Nội Mix tại số 70 Thái Hà với món “phở trộn sườn bò sốt vang” được giới thiệu là đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội ở thời điểm hiện tại.

Team Có Như Lời Đồn kiểm chứng độ ngon của phở trộn sườn bò sốt vang đầu tiên ở Hà Nội

Không sở hữu không gian cầu kỳ hay thiết kế sang trọng, quán chỉ có khoảng 5-6 chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng nhưng lại mang cảm giác gần gũi, ấm cúng như một căn bếp gia đình. Gian bếp đặt ngay phía ngoài cửa theo kiểu nhiều quán phở truyền thống khiến thực khách từ ngoài vỉa hè đã có thể ngửi thấy mùi sốt vang thơm lừng lan tỏa.



Trên tường, menu được in rõ ràng với mức giá dễ lựa chọn. Nổi bật nhất là món phở trộn sườn bò sốt vang “best seller” giá 89.000 đồng; phở trộn bò và phở trộn gà đồng giá 50.000 đồng; phở trộn bò gà 60.000 đồng; bánh mì sốt vang 45.000 đồng. Khách có thể gọi thêm topping với mức giá 25.000 đồng cho bò hoặc gà và 69.000 đồng cho phần sườn bò. Đồ uống dao động từ 5.000-15.000 đồng gồm trà đá, sữa đậu hay nước ngọt.

Chia sẻ với Team Có Như Lời Đồn, anh Lưu Văn Đôn - chủ quán hài hước cho biết quán của mình là “gia truyền đời đầu tiên” vì mới mở cách đây chưa lâu. Anh kể bản thân vốn rất thích món sốt vang từ nhỏ nên đã cùng người em họ nghĩ cách biến tấu món ăn này.

Ý tưởng xuất hiện khá tình cờ khi anh ăn bánh mì sốt vang tại nhà rồi thử kết hợp với bánh phở vì vốn là “fan cứng” của phở Hà Nội. Không ngờ sự kết hợp lại tạo nên hương vị lạ miệng, cuốn hút ngoài mong đợi. Riêng việc chọn sườn bò làm “linh hồn” món ăn đến từ việc anh nhận thấy đa số thực khách đều đặc biệt yêu thích phần sườn mềm nhiều thịt.

Trong buổi trải nghiệm, Team Có Như Lời Đồn gọi món “best seller” là phở trộn sườn bò sốt vang giá 89.000 đồng đã bao gồm một cốc sữa đậu trong combo, cùng một bát phở trộn gà. Ngay khi món ăn được bê ra, cả nhóm đều bất ngờ bởi phần sườn bò có kích thước khá lớn.

Miếng sườn dày đến mức phải dùng kéo bản to mới cắt được, nhưng phần thịt lại được ninh mềm tới độ róc xương. Thịt xen lẫn nạc và mỡ, mềm mọng nhưng không bị bở hay khô xác. Khi ăn, phần thịt gần như tan trong miệng, để lại vị béo nhẹ rất cuốn. Với kích thước này, nhóm đánh giá một phần sườn phù hợp để hai người ăn chung nhằm tránh cảm giác ngấy.

Cả hai bát phở đều được phủ đẫm phần sốt vang sánh quyện. Theo cảm nhận, phở trộn gà phù hợp với những ai thích hương vị thanh nhẹ, không quá đậm đà. Thịt gà xé sẵn ăn cùng rau thơm tạo cảm giác khá hài hòa. Trong khi đó, phở trộn sườn bò sốt vang lại mang màu sắc “nặng đô” hơn. Dù đã có riêng một phần sườn lớn bên ngoài, trong bát quán vẫn cho thêm khá nhiều thịt bò và gân bò ninh mềm. Tổng thể món ăn với màu trắng của bánh phở, màu nâu óng của sốt vang cùng sắc xanh rau thơm tạo cảm giác bắt mắt.

Điểm đáng chú ý là phần sốt vang dùng để trộn ở đây được tiết chế khá tốt, không quá nồng mùi quế hồi hay thảo quả như nhiều nơi khác nên dễ ăn hơn với khẩu vị số đông. Theo anh Đôn, khó nhất khi biến món sốt vang, vốn quen dùng với bánh mì hoặc phở nước thành món phở trộn là phải cân bằng gia vị để tạo nên phần nước sốt đủ sánh, đủ đậm nhưng vẫn hòa quyện với bánh phở mà không gây ngấy.

Anh cũng cho biết để giữ được độ mềm mọng cho sườn bò mà không bị bở, thời gian hầm phải được canh ở mức vừa đủ thay vì ninh quá lâu. Ngoài ra, nguyên liệu đầu vào đóng vai trò rất quan trọng. Thịt bò và sườn bò đều được nhập tươi mỗi ngày, giúp nước dùng có độ ngọt tự nhiên thay vì phụ thuộc quá nhiều vào gia vị.

Nhờ sự mới lạ, quán gần như luôn trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối. Theo ghi nhận, phần lớn thực khách đều gọi món “best seller” 89.000 đồng, từ các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi cho tới giới trẻ đến check-in theo trend mạng xã hội. Anh Đôn tiết lộ sườn bò gần như ngày nào cũng “cháy hàng”. Dù quán mở cửa tới 22h nhưng nhiều hôm chỉ khoảng chiều tối đã hết món. Ngoài ra, quán hiện cũng đang thử nghiệm thêm món cơm trộn sườn bò và có thể sẽ đưa vào menu trong thời gian tới nếu nhận được phản hồi tích cực.

Có thể thấy, dù không phải món “signature” kinh điển như phở bò Hà Nội truyền thống, phở trộn sườn bò sốt vang vẫn đang tạo nên sức hút riêng nhờ sự kết hợp mới lạ giữa hương vị quen thuộc và cách thưởng thức hiện đại. Đây cũng là minh chứng cho việc phở Việt không ngừng được làm mới để tiếp tục chinh phục thực khách ở nhiều thế hệ khác nhau.