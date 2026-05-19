Một đại gia chi hơn 237 tỷ đồng để ăn trưa với tỷ phú Warren Buffett

Theo Nguyễn Phượng | 19-05-2026 - 16:25 PM | Lifestyle

Một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu USD để dùng bữa cùng tỷ phú đầu tư Warren Buffett và siêu sao bóng rổ Stephen Curry.

Theo tờ People, một đại gia giấu tên đã chi hơn 9 triệu USD (hơn 237 tỷ đồng) trong phiên đấu giá từ thiện mới đây để giành cơ hội dùng bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và vợ Ayesha Curry.

Phiên đấu giá kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 7/5 và chính thức khép lại vào ngày 14/5 với mức giá cuối cùng lên tới 9.000.100 USD. Danh tính người chiến thắng hiện chưa được tiết lộ. Phiên đấu giá diễn ra trên nền tảng eBay.

Buổi ăn trưa đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ). Đây là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Berkshire Hathaway do tỷ phú Warren Buffett điều hành. Người thắng đấu giá được phép mang theo tối đa 7 khách tham dự.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ chia đều cho 2 tổ chức từ thiện Glide và Eat. Learn. Play. Đặc biệt, ông Buffett sẽ quyên góp thêm số tiền tương đương mức thắng đấu giá cho mỗi tổ chức, nâng tổng số tiền tài trợ lên khoảng 27 triệu USD.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, ông rất vui mừng trước kết quả của phiên đấu giá và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng.

“Tôi mong chờ được dùng bữa cùng Stephen, Ayesha và người thắng cuộc đấu giá tại Omaha. Tôi cũng cảm ơn tất cả những ai đã góp phần làm nên thành công của hoạt động ý nghĩa này", tỷ phú nói.

Glide là tổ chức phi lợi nhuận tại khu Tenderloin của San Francisco, chuyên hỗ trợ người nghèo, vô gia cư và những người đang vật lộn với tình trạng lạm dụng chất gây nghiện.

Ông Buffett đã quyên góp khoảng 53,2 triệu USD cho Glide thông qua 21 cuộc đấu giá từ năm 2000 đến 2022.

Ông bắt đầu hỗ trợ Glide sau khi người vợ đầu tiên Susan tham gia hoạt động tình nguyện tại đây. Bà qua đời năm 2004.

Eat. Learn. Play. được Stephen và Ayesha Curry thành lập, tập trung vào cung cấp bữa ăn dinh dưỡng, nâng cao khả năng đọc viết cho trẻ em và thúc đẩy lối sống năng động về thể chất.

Stephen Curry thi đấu ở vị trí hậu vệ cho Golden State Warriors, là nhà vô địch giải NBA 4 lần. Bà Ayesha Curry là doanh nhân, tác giả sách nấu ăn và nhà vận động chống nạn đói trẻ em.

Ông Buffett từ lâu tin rằng doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể hợp tác để tạo ra thay đổi thực sự.

Ông Buffett, 95 tuổi, hiện là chủ tịch Berkshire và từng giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn trong 60 năm. Ông đang quyên góp gần như toàn bộ khối tài sản còn lại của mình, được Forbes ước tính khoảng 143,5 tỷ USD, cho một quỹ từ thiện do 3 người con của ông giám sát.

