Căn hộ 80m² được mẹ tôi decor như biệt thự châu Âu: Khách tới chơi cứ hỏi “Nhà này thật sự ở chung cư sao?”

Chỉ rộng 80m² nhưng bước vào ai cũng tưởng nhà phố cao cấp

Nhiều người nghĩ muốn có cảm giác sống như biệt thự thì phải sở hữu nhà thật rộng, thật đắt tiền. Nhưng sau khi nhìn căn hộ của mẹ tôi, không ít hàng xóm đã thay đổi suy nghĩ.

Căn nhà chỉ rộng khoảng 80m², nằm trong một khu chung cư bình thường. Thế nhưng sau khi hoàn thiện nội thất, gần như ai ghé chơi cũng đều hỏi cùng một câu: "Đây thật sự là căn hộ chung cư à?".

Không gian không hề xa hoa kiểu dát vàng hay dùng toàn đồ đắt đỏ. Điều khiến căn nhà gây ấn tượng nằm ở cảm giác sang trọng, ấm áp và cực kỳ có chiều sâu — giống một căn biệt thự kiểu Âu thu nhỏ hơn là nhà chung cư phổ thông.

Và người đứng sau toàn bộ phần decor ấy là… mẹ tôi.

Phòng khách gây choáng bởi một chi tiết mà nhiều nhà Việt đang bỏ quên

Điểm khiến căn hộ "nâng hạng" rõ nhất nằm ở phòng khách.

Ngay khi bước vào, ánh nhìn sẽ lập tức bị hút về chiếc đèn chùm ánh đồng pha đen treo giữa nhà. Thiết kế cổ điển nhưng không hề nặng nề, ngược lại tạo cảm giác rất tinh tế và có gu.

Ánh sáng vàng dịu từ đèn phản chiếu lên bộ sofa da màu nâu đậm khiến cả căn phòng trông sang hơn hẳn. Đây cũng là món đồ mẹ tôi đầu tư kỹ nhất.

Bà từng nói: "Sofa là thứ quyết định khí chất của phòng khách".

Quả thực, thay vì chọn kiểu sofa sáng màu theo trend, mẹ tôi dùng gam nâu trầm kiểu cổ điển. Kết quả là không gian nhìn "đắt" hơn rất nhiều, lại sạch và bền theo thời gian.

Bên dưới sofa là tấm thảm đen trắng tối giản với phần viền hoa nhẹ. Chi tiết này giúp căn phòng có điểm nhấn mà không bị lạnh hay quá hiện đại.

Bí quyết khiến căn hộ nhỏ trông rộng hơn diện tích thật

Một trong những thứ được khen nhiều nhất chính là cảm giác "thoáng".

Căn hộ 80m² nhưng không hề bí bách như nhiều nhà chung cư thường thấy. Bí quyết nằm ở hệ cửa kính lớn sát sàn.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp phòng khách khiến không gian lúc nào cũng sáng và có chiều sâu hơn. Ban ngày gần như không cần bật đèn.

Mẹ tôi cực kỳ thích khu vực cạnh cửa sổ nên đặt thêm một chiếc ghế xoay tròn nhỏ ở đó. Đây cũng là góc "chill" nhất trong nhà.

Buổi sáng bà ngồi uống trà, chiều đọc sách, tối nghe nhạc hoặc gọi điện cho bạn bè. Chỉ một góc nhỏ thôi nhưng khiến cả căn nhà có cảm giác rất có hơi thở sống.

Nhiều người decor nhà đẹp nhưng lạnh. Còn căn hộ này lại có cảm giác rất "được sống trong đó".

Khu vực bàn ăn khiến khách tới chơi muốn ngồi mãi không về

Nếu phòng khách mang cảm giác sang trọng thì phòng ăn lại là nơi tạo sự ấm cúng rõ nhất.

Mẹ tôi chọn bàn ăn gỗ nguyên khối màu tối, kiểu dáng oval với các góc bo cong mềm mại. Thiết kế này khiến không gian nhìn thanh lịch hơn hẳn kiểu bàn vuông phổ biến.

Điều thú vị là căn nhà không hề có quá nhiều đồ.

Không tủ kệ dày đặc. Không decor kín mọi góc. Không cố "flex" nội thất. Mỗi món đồ đều có khoảng thở riêng. Và chính sự tiết chế ấy lại khiến tổng thể trông cao cấp hơn.

Chiếc bàn trà gỗ tối màu với phần chân chạm khắc nhẹ và cửa lưới sắt kiểu vintage cũng là món đồ được hỏi nhiều nhất. Có khách tới chơi còn xin địa chỉ mua ngay sau bữa cơm.

Phòng ngủ không cầu kỳ nhưng tạo cảm giác rất "giàu sự nghỉ ngơi"

Phòng ngủ tiếp tục đi theo tinh thần cổ điển nhẹ.

Chiếc đầu giường gỗ đậm màu với các đường cong kiểu châu Âu tạo cảm giác chắc chắn và yên tĩnh. Không gian không dùng quá nhiều màu sắc hay đồ trang trí, nhưng bước vào là thấy ngay cảm giác thư giãn.

Đó cũng là điều mẹ tôi ưu tiên nhất khi làm nhà: đẹp nhưng phải sống được lâu.

Bà không chạy theo trend quá mạnh, không đổi decor liên tục. Mọi thứ đều hướng tới cảm giác bền, ấm và dễ chịu sau nhiều năm.

Sau cùng, thứ khiến căn hộ này giống "biệt thự" nhất lại không nằm ở nội thất

Sau khi sống trong căn hộ này một thời gian, tôi nhận ra điều khiến người khác ấn tượng không hẳn là đồ đạc.

Mà là cảm giác.

Có những căn nhà rất rộng nhưng lạnh lẽo. Có những biệt thự đầy đồ hiệu nhưng thiếu hơi người. Ngược lại, căn hộ 80m² này luôn khiến người ta muốn ngồi lâu hơn một chút.

- Có thể là vì ánh đèn vàng buổi tối.

- Có thể là vì góc cửa sổ luôn có người ngồi đọc sách.

- Hoặc đơn giản chỉ là cảm giác mọi thứ trong nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thật sự.

Mẹ tôi thường nói: "Nhà không cần quá lớn, chỉ cần đủ khiến mình muốn trở về". Và có lẽ chính điều đó mới là "nội thất đắt giá" nhất trong một tổ ấm.