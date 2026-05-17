Choáng với độ giàu của G-Dragon: Chủ căn hộ 640 tỷ cho phóng thẳng siêu xe vào phòng khách, hết mua nhà đến tặng vàng 9999 cho nhân viên

Những ngày qua, siêu căn hộ được định giá thị trường hiện tại là hơn 35 tỷ won (hơn 640 tỷ đồng) của G-Dragon gây xôn xao trên mạng xã hội Hàn Quốc. Theo đó, nơi ở mới của "ông hoàng Kpop" thuộc ONE-R Cheongdam nằm ở vị trí trung tâm dọc theo sông Hàn tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). ONE-R Cheongdam là tòa nhà căn hộ siêu sang được xây dựng trên khu đất đặt trụ sở cũ của công ty SM Entertainment. Tòa nhà cung cấp căn hộ cho 16 hộ gia đình với quy mô 4 tầng hầm và 20 tầng nổi, mỗi tầng chỉ có 1 hộ gia đình sống. G-Dragon mua bất động sản này vào năm 2023 với giá 15 tỷ won (274 tỷ đồng).

Đáng nói, thiết kế của ONE-R Cheongdam gây sốc khi cho phép gia chủ đưa siêu xe vào thẳng phòng khách có tầm nhìn panorama mở rộng không góc chết. Theo Nate, tòa nhà này lắp ráp hệ thống "Sky Garage" đầu tiên tại Hàn Quốc. Đây là hệ thống sử dụng thang máy chuyên dụng để di chuyển ô tô trực tiếp vào bên trong căn hộ, giúp gia chủ có thể đỗ siêu xe ngay tại phòng khách. Được biết, căn hộ loại Grand của tòa nhà này có thể đỗ tối đa 2 xe, trong khi loại siêu Penthouse có thể đỗ tối đa lên tới 4 xe ngay trong phòng khách.

Theo Allkpop, chị gái của G-Dragon cũng sở hữu 1 căn hộ thuộc tòa nhà ONE-R Cheongdam này với giá 15 tỷ won (274 tỷ đồng) mua vào năm 2019. Hàng xóm của chị em trưởng nhóm BIGBANG thuộc tầng lớp "Young Rich" (những người giàu có trẻ tuổi) thuộc các ngành IT, sinh học và giải trí của Hàn Quốc. Ngoài căn hộ siêu sang thuộc tòa nhà ONE-R Cheongdam, G-Dragon còn sở hữu căn hộ Seongsu-dong Galleria Foret được mua với giá 3 tỷ won (gần 55 tỷ đồng), căn hộ áp mái Nine One Hannam được mua với giá 16,4 tỷ won (300 tỷ đồng) và nhiều bất động sản khác.

Độ giàu có vượt sức tưởng tượng của G-Dragon còn thể hiện qua việc không chỉ tậu nhà đất cho mình và gia đình, anh còn mua căn hộ cho đội ngũ nhân viên thân cận. Theo các báo cáo tài chính được công bố, doanh thu gắn với hoạt động cá nhân của nam ca sĩ trong năm 2025 vượt 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.118 tỷ đồng và anh được công ty quản lý chia khoảng 1.100 tỷ đồng thù lao. Do đó, G-Dragon cũng có đãi ngộ đắt giá dành cho những nhân viên đứng sau hỗ trợ cho sự thành công của anh. Ngoài mua nhà, anh còn tặng vàng, đồng hồ 26 tỷ, vòng cổ 30 triệu đồng cho các staff, vệ sĩ và vũ công.

