Vợ NSND Công Lý: "Anh Lý bệnh tật, cô ta vẫn bắt quay 10 clip, chụp 25 tấm ảnh mới trả 20 triệu/tháng"

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý khiến nhiều người xót xa khi lần đầu trải lòng về những áp lực mà gia đình cô phải chịu đựng suốt nhiều năm qua, đặc biệt sau khi chồng gặp biến cố sức khỏe.

Ngọc Hà cho biết cô không muốn công kích hay "hả hê khi người khác ngã ngựa", tuy nhiên bản thân đã chịu quá nhiều ấm ức nên quyết định lên tiếng. Theo lời chia sẻ của vợ Công Lý, có thời điểm chồng cô dù đang đau ốm vẫn bị yêu cầu phải quay nhiều clip, chụp hàng chục bức ảnh mỗi tháng mới được nhận khoản tiền 20 triệu đồng.

Bà xã NSND Công Lý lên tiếng sau nhiều năm chịu uất ức

Ngọc Hà viết: "Anh Lý đau ốm, bệnh tật. Vậy mà cô ta vẫn bắt anh phải quay 10 clip, chụp 25 tấm ảnh thì mới trả 20 triệu đồng/tháng. Cái page tên chồng tôi mà bắt chúng tôi phải đi làm thuê. Thậm chí cách đây 8 năm, tôi làm ầm lên mới trả được 8 triệu/tháng".

Dù không nhắc đích danh cá nhân hay đơn vị cụ thể, bài đăng của Ngọc Hà vẫn gây chú ý bởi những chia sẻ liên quan đến việc khai thác hình ảnh của NSND Công Lý trên mạng xã hội trong nhiều năm qua. Bà xã nam nghệ sĩ cũng phủ nhận thông tin cho rằng gia đình cô dễ dàng có thu nhập ổn định từ tên tuổi của chồng.

"Họ khai thác triệt để hình ảnh của anh Lý trên mạng xã hội. Thậm chí đã từng có thời gian lập cả kênh YouTube mang tên Công Lý để kiếm lợi, thời điểm mà vấn đề bản quyền còn rất lỏng lẻo.

Ngọc Hà khẳng định không có gì là dễ dàng, cô phải tự lao động chăm chỉ để nuôi sống gia đình mình

Một người đau ốm, không thể đi làm bình thường thì lấy đâu ra hình ảnh, clip để đáp ứng yêu cầu như vậy? Chưa kể nhân viên còn vô lễ, thiếu tôn trọng. Đến bây giờ, có khi họ vẫn nghĩ chỉ cần bỏ tiền ra khắc phục hậu quả là xong.

Đây là lần đầu tiên tôi viết ra những điều này vì đã quá uất ức sau nhiều năm phải cắn răng chịu đựng.

Vì vậy, tôi cũng nói rõ luôn cho những ai nghĩ rằng vợ chồng tôi mỗi tháng đều đặn nhận 20 triệu một cách dễ dàng: không có chuyện "mùa xuân" như thế đâu. Đừng vu khống tôi lấy tiền anh Lý!

Không có điều gì dễ dàng cả. Tôi phải tự lao động chăm chỉ để nuôi sống gia đình mình!", Ngọc Hà nhấn mạnh.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà vợ chồng NSND Công Lý đã trải qua trong thời gian nam nghệ sĩ điều trị bệnh. Từ năm 2021, sức khỏe của Công Lý sa sút nghiêm trọng sau một lần bị ngã tại nhà riêng. Kể từ đó, anh hạn chế hoạt động nghệ thuật và dành phần lớn thời gian để điều trị, tập phục hồi chức năng.

Ngọc Hà luôn đồng hành, chăm sóc chồng kể từ khi anh bị bệnh

Trong suốt hành trình ấy, Ngọc Hà là người luôn đồng hành sát cánh bên chồng. Không chỉ chăm sóc Công Lý, cô còn tự mình gánh vác kinh tế gia đình. Cô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh và thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Dù nhiều lần vướng tin đồn tiêu cực, bà xã Công Lý cho biết cô chọn cách đối diện bình tĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có những chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn đầu điều trị. Nam nghệ sĩ duy trì tập vật lý trị liệu đều đặn và thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện cùng vợ. Anh giữ tinh thần lạc quan, mong muốn sớm trở lại với công việc khi sức khỏe cho phép.