Tình hình quán cà phê của nam ca sĩ 50 tuổi nổi đình đám 1 thời

Gần đây, ca sĩ Đan Trường thu hút sự chú ý khi thông báo sắp khai trương quán cà phê mới mang tên Bo’s Coffee House tại TP.HCM. Trong bài đăng, nam ca sĩ cho biết đây sẽ là một không gian cà phê “ấm áp, nhẹ nhàng” nằm ngay trung tâm quận 1 cũ, cụ thể tại 236 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định.

Nam ca sĩ vừa công bố, quán sẽ có giai đoạn soft opening từ ngày 19/05/2026, trước khi chính thức khai trương vào hai ngày 23 và 24/05/2026. Đan Trường cũng xác nhận sẽ có mặt trực tiếp để giao lưu với khán giả trong cả hai ngày này, với khung giờ dự kiến là 10h–14h ngày 23/05 và 14h–18h ngày 24/05. "Loa loa loa… Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là tới ngày quan trọng nhất: Bo’s Coffee House sẽ chính thức ra mắt với khán giả và các Fans ở Việt Nam. Ngoài các hương vị coffee đặc trưng, còn có các loại trà sữa và những món tráng miệng hấp dẫn khác…", ca sĩ Đan Trường thông báo trên fanpage cá nhân.

Đáng chú ý, nam ca sĩ chia sẻ đây không chỉ là quán phục vụ cà phê mà còn có thêm trà sữa và các món tráng miệng, hướng đến trải nghiệm đa dạng hơn cho khách ghé thăm. Trong ngày khai trương, quán dự kiến sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm và ưu đãi dành cho các khách hàng. Thông báo của ca sĩ Đan Trường khiến rất nhiều khán giả háo hức, chờ đợi đến ngày khai trương để tới ủng hộ thần tượng.

Trước đó, hình ảnh quán cà phê của ca sĩ Đan Trường ở tuổi 50 đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, nhất là với lượng fan trung thành của anh. Theo các hình ảnh được đăng tải, quán cà phê của Đan Trường nằm trong một tòa nhà 3 tầng, mặt tiền tông trắng, thiết kế hiện đại và có bảng hiệu dài cùng logo “Bo” nổi bật ở lối vào. Không gian bên trong được mô tả theo phong cách tối giản, sáng sủa, cho thấy dự án này được đầu tư khá chỉn chu ngay từ giai đoạn đầu.

Đan Trường tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 – đầu 2000. Anh từng là thần tượng tuổi trẻ của nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x, được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "anh Bo" nhờ hình tượng thư sinh cùng mái tóc hai mái gây "sốt" một thời.

Sự nghiệp của Đan Trường gắn liền với hàng loạt ca khúc đình đám như "Kiếp ve sầu", "Tình đơn phương", "Đi về nơi xa", "Biệt khúc chờ nhau"… Đặc biệt, anh còn ghi dấu ấn với dòng nhạc cổ trang qua loạt sản phẩm kết hợp cùng Cẩm Ly, tạo nên thương hiệu riêng khó trộn lẫn.

Không chỉ thành công trong nước, Đan Trường còn có lượng khán giả đông đảo tại hải ngoại, thường xuyên lưu diễn tại Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì được sức hút ổn định, tham gia biểu diễn, làm giám khảo các chương trình âm nhạc.

