Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra?

Khán giả "FOMO" cực độ, đua nhau khoe sổ tiết kiệm để... xin làm chân rửa bát!

Mới đây, trên khắp các mạng xã hội từ Facebook đến Threads, người dùng không khó để nhìn thấy các tài khoản đang hào hứng khoe màn hình giao dịch tiết kiệm tại Vietcombank với những con số từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng.

Nhiều tài khoản 'khoe' ảnh màn hình gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Thực tế đây là cách khán giả hâm mộ chương trình Quán nhà Haha đang "săn" 50 chiếc vé "VIP Pass" quyền lực để được tham gia vào không gian ghi hình của show truyền hình này tại Cố đô Huế vào tháng 6 tới.

Tài khoản Trang Nguyen thốt lên: " Ôi giời cứ tưởng phải đập vào cả tỉ mới có vé chứ 5 triệu đã được quay vé rồi thì easy quá nhà đồng đầu tư ơi! ".

Tài khoản Bác Chiến thì hài hước: " Ok Ngoại thương thái tử đã thành công làm tôi fomo, quý ngài sẽ có được tiền của tôi. "

Thậm chí, bạn kim.hoang.359126 còn sẵn sàng: " Mình được một chân vào rửa bát, lau bàn, bưng bê giúp thần tượng, có khi còn có cơ hội phụ đánh trứng làm cà phê thì tuyệt vời. "

“Làn sóng” của fan khi bắt đầu gửi tiền tiết kiệm để tranh suất ghi hình ở Quán nhà Haha

Trước đó, theo công bố từ nhà sản xuất Quán nhà Haha, năm nay, chương trình Quán nhà Haha sẽ có nhà đồng đầu tư là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Với mô hình hợp tác mới lạ, khán giả sẽ trở thành người thụ hưởng các đặc quyền văn hoá trong một show truyền hình. Thay vì khán giả chỉ ngồi trước màn hình thưởng thức như trước, giờ đây, họ được cơ hội "có 1-0-2" để xuất hiện trực tiếp tại hiện trường, được ghi hình và tham gia vào mạch truyện cùng dàn nghệ sĩ ngay tại chặng ghi hình đầu tiên của Quán nhà Haha .

Chính vì thế, dù chưa bấm máy, nhưng thông tin hấp dẫn này đã lập tức thành tâm điểm săn đón của cộng đồng fan hâm mộ, bởi đây là tiền lệ đầu tiên đưa người hâm mộ từ vị trí “quan sát viên” trở thành “đại sứ mỹ vị”, cùng idol tương tác trực tiếp và lên sóng truyền hình quốc gia.

Đáng chú ý, đây là những suất tham gia đặc quyền mà khán giả không thể sở hữu thông qua các kênh mua bán vé. Để có cơ hội săn được tấm vé và mặt tại hiện trường ghi hình, khán giả hâm mộ cần gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn từ nay đến hết ngày 02/06, với số tiền gửi từ 5 triệu đồng.

Vì vậy, ngay từ khi công bố, cuộc đua bắt đầu nóng dần trên các nền tảng mạng xã hội khi thời gian tham gia chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Những giao dịch này bỗng chốc trở thành những "phiếu bầu" cho lòng tự hào di sản và tình yêu dành cho những giá trị tử tế. Người trẻ vừa được thỏa mãn đam mê gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần, thưởng thức mỹ vị do idol tự tay nấu, vừa trực tiếp cộng hưởng tạo nên giá trị hữu ích cho miền quê Việt Nam.

Doanh nghiệp nội làm ESG bằng tư duy giải trí: Khi "cần câu" sinh kế lên sóng truyền hình

Nhắc đến ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), người ta thường nghĩ đến những báo cáo khô khan hay những con số vĩ mô.

Nhưng bằng cách chuyển hóa giao dịch tài chính thành 'tấm vé' bước vào một thế giới giải trí đa màu sắc, một tư duy kinh doanh mới đang được hình thành trong mô hình đồng đầu tư tại Quán Nhà Haha!

Bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, đời thường, dàn nghệ sĩ đình đám sẽ rũ bỏ "hào quang rực rỡ" để hóa thân thành nhân viên homestay thứ thiệt. Họ sẽ lấm lem bùn đất làm nông, đi chợ, nấu nướng và tôn vinh nét đẹp văn hóa, sản vật địa phương. Đặc biệt, "vai chính" ẩm thực bản địa hứa hẹn sẽ "đánh cắp trái tim" (và cả chiếc dạ dày) của khán giả yêu mến chương trình.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình này, bà con nông dân sẽ kể những câu chuyện ẩm thực đặc biệt tại mỗi địa phương, từ đó tìm ra họ có cơ hội tìm ra những giải pháp sinh kế bền vững, tạo được chiếc "cần câu" lâu dài tương xứng với tiềm lực của mỗi vùng đất.

Định nghĩa lại trải nghiệm khách hàng: Hơn cả một dịch vụ tài chính

Sự kết hợp giữa một định chế tài chính hàng đầu và đơn vị sản xuất nội dung đình đám đang mang đến những tín hiệu bùng nổ mới cho thị trường giải trí. Thương hiệu ngân hàng giờ đây không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là nơi có thể giữ trái tim khách hàng và là người đồng hành văn hóa.

Thông qua chương trình Quán nhà Haha, nhà băng này đang hiện thực hóa mục tiêu mang đến một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa lợi ích thực tế và chiều sâu văn hóa cho khách hàng của mình. Đây là đặc quyền để khách hàng thưởng thức tinh hoa ẩm thực, trải nghiệm văn hoá Việt ở các vùng quê cùng với người dân bản địa cùng những nghệ sĩ mà họ yêu mến. Đặc biệt, họ còn được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và chung tay lan tỏa niềm tự hào về văn hoá Việt Nam.

Việc dám tạo ra một bước đi đột phá khi trở thành nhà đồng đầu tư cho chương trình cho thấy tầm nhìn của Vietcombank trong việc bắt tay cùng nhà sản xuất và đông đảo khán giả để thiết lập một mô hình tiên phong trong ngành giải trí, vừa đem lại lợi ích trực tiếp cho khán giả, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương, vừa chung tay xây dựng ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam ngày một bền vững.

Dù chưa ghi hình, nhưng Quán Nhà Haha đang tự tạo ra một tiêu chuẩn mới, vượt xa khuôn khổ của một show giải trí thông thường bằng hành trình sẻ chia giá trị thật. Khi ngày ghi hình tại Cố đô cận kề, sức nóng của cuộc đua săn vé chắc chắn sẽ còn bùng nổ.