‘Màn cháy phố’ của phu nhân hào môn nghỉ việc VTV để sinh quý tử cho chồng doanh nhân kín tiếng

Đinh Anh | 19-05-2026 - 10:02 AM | Lifestyle

"Màn cháy phố" của phu nhân hào môn đang thu hút hơn 5.000 lượt yêu thích.

Tối ngày 18/5 trên trang cá nhân có hơn 240.000 người theo dõi, Mai Ngọc đã chia sẻ hình ảnh diện bikini để lộ vóc dáng quyến rũ sau khi sinh con trai đầu lòng. Cô viết trên trang cá nhân: “Nhớ lại ngày này năm trước, mới sinh em bé được hơn tháng, còn đang ầu ơ. Ngắm mọi người đi biển nghĩ mà thèm, tự hứa với lòng năm sau sẽ tái hoà nhập. Giờ đã lại được cháy phố rồi, không gì là không thể, cứ quyết tâm và gửi tín hiệu vào vũ trụ các bác nhỉ… 1m72 - 52kg - Nói được, làm được!”

Mai Ngọc khoe vóc dáng sau sinh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Ảnh: Mai Ngọc

Chia sẻ này của cô thu hút hơn 5.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận khen sắc vóc của nữ MC. “Đẹp không góc chết luôn chị ơi”, “Gái một con dáng đẹp quá đi”, “Dáng quá đỉnh chị ơi”... một số người hâm mộ để lại bình luận.

Mai Ngọc duy trì chế độ tập luyện kỷ luật để lấy lại vóc dáng sau sinh. Ảnh: Mai Ngọc

Theo đó, Mai Ngọc được nhiều khán giả biết đến từ thời còn là hot girl Hà thành. Trước khi gắn bó với công việc dẫn chương trình truyền hình, cô từng làm mẫu ảnh cho các ấn phẩm tuổi teen và tham gia một số sân chơi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Mai Ngọc về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn với vai trò MC bản tin thời tiết. Năm 2016, cô nhận giải MC xinh đẹp nhất VTV. Năm 2019, cô dẫn chương trình Việt Nam hôm nay .

Cuối năm 2024, Mai Ngọc kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng, xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng tại Bắc Ninh. Tháng 4/2025, cô đón con trai đầu lòng. Từ khi mang thai, nữ MC tạm gác công việc tại VTV để tập trung chăm sóc gia đình.

Mai Ngọc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ảnh: Mai Ngọc

Trên trang cá nhân của mình, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ về hình ảnh con trai, thói quen tập luyện thể thao và sở thích chơi golf của mình. Tuy nhiên cô luôn giữ kín hình ảnh của ông xã.

Đinh Anh

