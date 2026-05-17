Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết

Đinh Anh | 17-05-2026 - 16:47 PM | Sống

Nếu đã thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của các cá nhân tự xưng là "chuyên viên" qua mạng xã hội, người dân cần trình báo Công an nơi gần nhất.

Ngày 16/5 vừa qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát đi thông báo liên quan đến thủ đoạn giả mạo "trại hè công an, quân đội" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng thời gian chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè của học sinh, cùng nhu cầu của phụ huynh mong muốn tìm kiếm các chương trình trại hè cho con em, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã tiến hành kịch bản giả mạo lực lượng Công an, Quân đội tổ chức các chương trình trại hè để chiếm đoạt tài sản của người dân.﻿

Theo đó, chúng thiết lập các trang mạng xã hội giả mạo với tên gọi như "Trại hè Công an", "Học kỳ Quân đội" để đăng bài quảng cáo các chương trình trại hè miễn phí nhằm thu hút phụ huynh. Khi có phụ huynh liên hệ, chúng dẫn dắt trao đổi qua Zalo với các "chuyên viên tư vấn".

Để "đánh giá kỹ năng" hoặc "giữ chỗ", phụ huynh bị yêu cầu phải làm theo các "nhiệm vụ" hoặc chuyển khoản tiền cọc (từ 5 đến 10 triệu đồng). Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh cán bộ Công an, quân nhân cùng giao diện, địa chỉ, số điện thoại sao chép thông tin của các cơ quan chức năng để tạo lòng tin. Các trang giả mạo thường có dấu hiệu như mới được thành lập, đăng tải nhiều ảnh cùng một thời điểm, có lịch sử đổi tên từ trang khác và thường xuyên chạy quảng cáo trả phí. Nội dung bài viết thường hứa hẹn các trải nghiệm môi trường kỷ luật, định hướng nghề nghiệp kèm theo các ưu đãi hấp dẫn để thôi thúc phụ huynh đăng ký.

Để tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền với mục đích đặt cọc hoặc thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của các cá nhân tự xưng là "chuyên viên" qua mạng xã hội. Các bậc cha mẹ cần tìm hiểu thông tin từ các website chính thức hoặc liên hệ, gặp trực tiếp các đơn vị tổ chức để xác minh tính pháp lý của chương trình. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền và bị chiếm đoạt, cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.﻿

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý Nổi bật

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học Nổi bật

4 câu cửa miệng của người thiếu tinh tế nhưng lại không tự nhận ra

4 câu cửa miệng của người thiếu tinh tế nhưng lại không tự nhận ra

16:41 , 17/05/2026
Lời khuyên tới tất cả người muốn nghỉ hưu, dưỡng già trong thảnh thơi

Lời khuyên tới tất cả người muốn nghỉ hưu, dưỡng già trong thảnh thơi

16:06 , 17/05/2026
"Một đứa trẻ xuất thân bình thường thì nên cư xử thế nào khi chơi với những bạn có điều kiện hơn mình?"

"Một đứa trẻ xuất thân bình thường thì nên cư xử thế nào khi chơi với những bạn có điều kiện hơn mình?"

16:06 , 17/05/2026
Cầu thủ 19 tuổi dũng cảm lao vào lửa cứu bạn gái thoát chết, nửa năm sau thảm kịch lại tái xuất đầy xúc động

Cầu thủ 19 tuổi dũng cảm lao vào lửa cứu bạn gái thoát chết, nửa năm sau thảm kịch lại tái xuất đầy xúc động

15:59 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên