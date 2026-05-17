Cầu thủ 19 tuổi dũng cảm lao vào lửa cứu bạn gái thoát chết, nửa năm sau thảm kịch lại tái xuất đầy xúc động

Theo Tiên Tiên | 17-05-2026 - 15:59 PM | Sống

Lao vào biển lửa cứu bạn gái, sao trẻ bóng đá lộ diện với những vết sẹo kiêu hãnh.

Xuất hiện đầy rạng rỡ tại Lễ trao giải UNFP (Giải thưởng của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Pháp) diễn ra tại Paris, cầu thủ trẻ Tahirys Dos Santos (19 tuổi) cùng bạn gái Coline đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện trước công chúng sau khi sống sót thần kỳ qua vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Thụy Sĩ 5 tháng trước.

Thảm kịch xảy ra tại một quán hộp đêm thuộc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, khi ngọn lửa bùng phát dữ dội từ pháo hoa gắn trên chai sâm panh bén vào trần nhà. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người. Thời điểm đó, Dos Santos đã thoát được ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi nhận ra bạn gái vẫn còn kẹt lại bên trong, tiền đạo trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ FC Metz (Pháp) đã không ngần ngại lao ngược trở lại biển lửa để tìm cô.

Tahirys Dos Santos xuất hiện sau thảm kịch (Ảnh: Getty)

Hành động dũng cảm đã giúp anh cứu sống người yêu, nhưng Dos Santos phải trả giá bằng việc bị bỏng nặng tới 30% cơ thể. Anh bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt, tay và lưng, đồng thời phải trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da phức tạp. Bạn gái anh, Coline, cũng bị thương nặng và từng rơi vào trạng thái hôn mê trước khi hồi phục.

Bất chấp những vết sẹo chằng chịt vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt và cánh tay, cặp đôi đã tự tin sánh bước bên nhau trên thảm đỏ trong trang phục màu đen lịch lãm. Họ thậm chí còn cùng nhau bước lên sân khấu để trao giải thưởng "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của Pháp". Sự hiện diện của họ đã nhận được những tràng pháo tay vang dội và sự đứng dậy tôn vinh đầy xúc động từ toàn thể khách mời có mặt tại khán phòng.

Không chỉ chiến thắng tử thần trong tình yêu, Dos Santos còn viết nên câu chuyện kỳ diệu trong sự nghiệp. Chỉ chưa đầy 4 tháng sau vụ cháy, anh đã nỗ lực tập luyện để quay lại sân cỏ thi đấu, đồng thời chính thức đặt bút ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với FC Metz. Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của đôi bạn trẻ đang trở thành biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm và tình yêu thương trong cộng đồng bóng đá thế giới.

