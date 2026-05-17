Bé trai 3 tuổi túc trực chăm mẹ sau tai nạn nghiêm trọng: Mặc dù chính bé bị nhiều vết thương đau đớn nhưng vẫn theo sát mẹ không rời

Theo Mạn Ngọc | 17-05-2026 - 15:06 PM | Sống

Cậu bé tên Bân Bân, mới 3 tuổi 4 tháng, luôn túc trực bên mẹ trong suốt những ngày điều trị.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé mới hơn 3 tuổi ngồi bên giường bệnh chăm sóc mẹ sau tai nạn giao thông đang khiến nhiều người xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông nước này, vụ việc xảy ra hôm 4/5 tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Chị Lỗ (27 tuổi, quê Vân Nam - Trung Quốc) trong lúc đưa con trai đi giao đồ ăn đã không may gặp tai nạn.

Cú va chạm khiến người mẹ bị gãy nhiều chỗ trên cơ thể, rụng cả răng cửa. Hai mẹ con sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, mà còn là hình ảnh cậu bé tên Bân Bân, mới 3 tuổi 4 tháng, luôn túc trực bên mẹ trong suốt những ngày điều trị.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cậu bé với khuôn mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím nhưng ánh mắt đầy lo lắng và cứng cỏi liên tục chăm sóc mẹ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, chị Lỗ cho biết bản thân rất bất ngờ khi thấy con trai trở nên hiểu chuyện chỉ sau một biến cố.

“Tôi chỉ cần gọi muốn uống nước hay lấy khăn giấy là con lập tức chạy đi lấy giúp” , chị kể từ giường bệnh.

Người mẹ cho biết bình thường chị rất thích quay video, chụp ảnh con nên trong điện thoại lưu hàng nghìn khoảnh khắc thường ngày của Bân Bân. Tuy nhiên chị chưa từng nghĩ cậu bé còn đang tuổi cần được chăm sóc lại có ngày quay sang chăm mẹ.

Sau tai nạn, có thời điểm chị đau đớn đến mức không thể ăn uống. Khi thấy mẹ dần ngồi dậy ăn được, Bân Bân liên tục giục mẹ ăn nhiều hơn vì sợ mẹ đói.

“Nhìn ánh mắt vừa ngây thơ vừa nghiêm túc của con, tôi thấy thương và có lỗi vô cùng. Con còn quá nhỏ nhưng lại luôn ở bên chăm sóc tôi”, chị xúc động nói.

Trong thời gian nằm viện, cậu bé gần như không rời mẹ nửa bước. Hình ảnh dáng người nhỏ xíu tất bật chạy qua chạy lại bên giường bệnh như một “hộ lý nhỏ” đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cậu bé dành cho mẹ, đồng thời gửi lời chúc hai mẹ con sớm hồi phục sức khỏe.

Hiện tại, theo chia sẻ của chị Lỗ, sức khỏe của cả hai đang dần ổn định trở lại.

“Tôi rất biết ơn sự quan tâm và động viên của mọi người trong suốt thời gian qua” , chị nói.

