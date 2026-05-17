Cục CSGT nói gì về việc xử phạt khi đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển xanh sang đỏ?

Theo Nguyễn Hưởng | 17-05-2026 - 14:45 PM

Trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì CSGT sẽ không xử phạt, người dân có thể phản ánh cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 17-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của các tài xế điều khiển ô tô, xe máy đang chạy trên đường thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục, hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ), hay trong trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng, thì có bị CSGT xử phạt hay không?

Trả lời nội dung này, đại diện Cục CSGT cho biết đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì CSGT sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát.

Theo Cục CSGT, khi gặp trường hợp đèn bị lỗi, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể phản ánh với lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường; hoặc đối với trường hợp cán bộ CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm của người dân.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm đối với trường hợp người dân vượt đèn đỏ trong khi đèn tín hiệu bị lỗi, hành vi vi phạm của người dân bị phát hiện thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát, khi người dân nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với CSGT, người dân có quyền được xem lại toàn bộ hình ảnh, clip vi phạm để xác định có vi phạm hay không, hoặc hệ thống đèn tín hiệu có bị lỗi hay không. Ngoài ra, người dân có thể cung cấp hình ảnh, clip từ camera giám sát hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường… để chứng minh đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc bị hỏng.

Trường hợp người tham gia giao thông nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng, có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc phòng CSGT các địa phương. Đối với Cục CSGT, người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539), hoặc qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

