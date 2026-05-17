Điều con trai ông Hoàng Nam Tiến làm cho bố khiến nhiều người xúc động

Mới đây, những thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của Hoàng Nam Hải - con trai cố doanh nhân Hoàng Nam Tiến đã thu hút sự ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, anh Hoàng Nam Hải đăng tải hình ảnh ngồi xem bóng đá, bên cảnh là di ảnh của bố. Kèm theo đó, anh hóm hỉnh bày tỏ rằng mong bố sẽ cổ vũ từ xa cho đội bóng mà ông yêu thích.

Được biết, khi còn sinh thời, đội bóng mà doanh nhân Hoàng Nam Tiến hâm mộ là Chelsea. Trong khi đó, đội bóng mà con trai của ông yêu thích lại là Manchester United. Song vì chiều sở thích của bố, Hoàng Nam Hải mặc áo Chelsea và ngồi theo dõi trận đấu vừa qua của câu lạc bộ. “Hải fan MU, chiều phụ huynh thôi”, con trai “giáo Tiến” viết trên trang cá nhân.

Những chia sẻ ngắn gọn này của Hoàng Nam Hải vẫn khiến nhiều người xúc động, thương nhớ vị doanh nhân quá cố. Không ít người bày tỏ rằng họ dành sự tôn trọng, ngưỡng mộ khi thấy con trai của “giáo Tiến” luôn thấu hiểu bố, âm thầm làm những việc mà bố yêu thích. Ngoài ra, một số người thân, đồng nghiệp của ông Hoàng Nam Tiến cũng để lại bình luận kể về những kỉ niệm cũ.

Trước đó, cũng theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của Hoàng Nam Hải, hình ảnh bằng danh dự là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng gây xúc động: “Không kịp học xong Tiến sĩ, thôi nhận bằng Danh Dự nhé”.

Được biết, ngày 15/5 vừa qua, ông Hoàng Nam Tiến được trao bằng Doctor of Business Administration, honoris causa (Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh danh dự) từ Golden Gate University.

Đại học Golden Gate (GGU), được thành lập từ năm 190, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất tại San Francisco, Mỹ. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về kinh doanh, quản lý, kế toán, thuế và luật. Với hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Golden Gate đã khẳng định vị thế là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ.

Tiến sĩ danh dự là một danh hiệu đặc biệt do các trường đại học hoặc tổ chức uy tín trao tặng nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho một lĩnh vực hay cho xã hội. Khác với bằng tiến sĩ thông thường, để nhận danh hiệu này người được trao không cần trải qua quá trình học tập hay nghiên cứu học thuật, mà đây chỉ là hình thức ghi nhận thành tựu và tầm ảnh hưởng của họ. Sự công nhận này tượng trưng cho sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự ghi nhận từ cộng đồng học thuật.

Bằng Tiến sĩ danh dự mà Golden Gate University trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình sự nghiệp của ông Hoàng Nam Tiến, mà còn khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ luôn theo đuổi tinh thần đổi mới, học hỏi và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Hoàng Nam Tiến, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Ông nguyên là Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom - Tập đoàn FPT. Hiện ông là phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học.

Năm 1993, ông gia nhập FPT, làm việc tại đây liên tục trong 30 năm và được coi là một nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công của Tập đoàn. Với nhiều người, ông được yêu thích là một nhà quản trị, một chuyên gia công nghệ, cố vấn trong hoạt động khởi nghiệp cho nhiều công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà giáo, một diễn giả, một người viết sách được nhiều người mến mộ.

Ngày 31/7/2025, ông Hoàng Nam Tiến đã từ trần vì đột quỵ, hưởng dương 57 tuổi. Thông tin này khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng và xót xa.