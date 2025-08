Toàn bộ thông tin về lễ tang ông Hoàng Nam Tiến

Theo một nguồn tin vào tối 1/8, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến tại Hà Nội diễn ra từ 9 - 11h sáng ngày 4/8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu 10h30 cùng ngày và hỏa táng sẽ được thực hiện tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Lễ viếng doanh nhân Hoàng Nam Tiến tại quê nhà Nghệ An bắt đầu từ 10 - 14h ngày 6/8/2025 tại xã Nam Kim Hoa, xã Trung Lộc, Nghệ An. Lễ an táng diễn ra vào 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ), Nghệ An.

Gia đình ông Hoàng Nam Tiến cũng thông báo đã chuẩn bị sẵn vòng hoa luân chuyển, xin phép không nhận hoa viếng để tránh lãng phí.

Ông Hoàng Nam Tiến

Sáng 1/8, Hoàng Hải Như - con gái Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ thông tin sẽ đưa ba về với ông bà, về Nghệ An - quê nhà của vị doanh nhân.

Trước đó - chiều 31/7 tập đoàn FPT thông báo tin buồn trên website và các nền tảng mạng xã hội về sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến:

"Tập đoàn FPT thông báo, 16h10 ngày 31/7/2025, ông Hoàng Nam Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường - trường ĐH FPT, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT đã từ trần, hưởng dương 57 tuổi.

Thông tin chính thức về lễ tang ông Hoàng Nam Tiến sẽ được cập nhật trong bản tin tiếp theo.

Tập đoàn xin chia buồn cùng gia quyến và trân trọng thông báo”.

(Tổng hợp)