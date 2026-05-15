Ông Hoàng Nam Tiến được trao bằng Tiến sĩ danh dự từ đại học Mỹ

Ngày 15/5, thông tin ông Hoàng Nam Tiến được trao bằng “Doctor of Business Administration, honoris causa” (Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh danh dự) của Golden Gate University đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Thông tin được chia sẻ bởi Hoàng Hải Nam – con trai ông Hoàng Nam Tiến – trên trang cá nhân. Đi kèm hình ảnh bằng danh dự là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng gây xúc động: “Không kịp học xong Tiến sĩ, thôi Tiến Hoàng Nam nhận bằng Danh Dự nhé”.

Đại học Golden Gate (GGU), được thành lập từ năm 190, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất tại San Francisco, Mỹ. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về kinh doanh, quản lý, kế toán, thuế và luật. Với hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Golden Gate đã khẳng định vị thế là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ.

Tiến sĩ danh dự là một danh hiệu đặc biệt do các trường đại học hoặc tổ chức uy tín trao tặng nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho một lĩnh vực hay cho xã hội. Khác với bằng tiến sĩ thông thường, để nhận danh hiệu này người được trao không cần trải qua quá trình học tập hay nghiên cứu học thuật, mà đây chỉ là hình thức ghi nhận thành tựu và tầm ảnh hưởng của họ. Sự công nhận này tượng trưng cho sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự ghi nhận từ cộng đồng học thuật.

Bằng Tiến sĩ danh dự mà Golden Gate University trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình sự nghiệp của ông Hoàng Nam Tiến, mà còn khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ luôn theo đuổi tinh thần đổi mới, học hỏi và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sinh năm 1969, ông Hoàng Nam Tiến là một trong những gương mặt nổi bật của ngành công nghệ Việt Nam. Trong giới công nghệ và giáo dục, ông được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy tư duy đổi mới, chuyển đổi số cũng như kết nối công nghệ với đào tạo nhân lực trẻ.

Lớn lên trong một gia đình trí thức, ông Hoàng Nam Tiến sớm bộc lộ tinh thần ham học và sự nghiêm túc trong học tập. Ông từng theo học lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam – một trong những môi trường đào tạo học sinh xuất sắc hàng đầu cả nước.

Tuy nhiên, con đường học vấn của ông không hoàn toàn bằng phẳng. Năm 18 tuổi, ông từng trượt đại học trong lần thi đầu tiên khi môn Vật lý chỉ đạt 2 điểm. Sau thất bại này, ông quyết tâm ôn luyện và thi lại thành công vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin trước khi gia nhập FPT vào năm 1993.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch FPT Software. Dưới sự điều hành của ông, doanh nghiệp này duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 30% trong nhiều năm liên tiếp, trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất thế giới và lọt Top 100 nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu toàn cầu.

Với những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, ông Hoàng Nam Tiến từng nằm trong danh sách 100 gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế năm 2012 và nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Tháng 4/2023, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Ở lĩnh vực giáo dục, ông được nhiều sinh viên yêu mến nhờ phong cách gần gũi, tư duy cởi mở cùng những bài nói chuyện truyền cảm hứng về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng thích nghi và tinh thần không ngại thất bại.

Ông Hoàng Nam Tiến qua đời ngày 31/7/2025 do ngưng tim đột ngột ở tuổi 56. Sự ra đi đột ngột của Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT để lại khoảng trống trong cộng đồng công nghệ và giáo dục Việt Nam.

(Tổng hợp)