Phụ huynh tranh luận cả ngày nay trước 1 thông tin cực kỳ NHÂN VĂN mới được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố!

Lộ trình mới gỡ nút thắt cho "siêu đô thị giáo dục"

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 14/5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố một thông tin mang tính bước ngoặt: Thành phố đang xây dựng chiến lược để từ năm tới, một số khu vực sẽ chuyển sang xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển, hướng tới mục tiêu phổ cập bậc THPT theo chủ trương của Trung ương.

Để chuẩn bị cho lộ trình này, TP.HCM đang tăng tốc thi công khoảng 1.000 phòng học mới trong vòng 150 ngày để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Đồng thời, hơn 100 dự án trường lớp khác cũng đang được rà soát nhằm đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường.

Hiện tại, ngoại trừ một số khu vực đặc thù, hầu hết học sinh TP.HCM đều phải trải qua kỳ thi lớp 10 công lập cực kỳ căng thẳng. Thống kê cho thấy năm nay, toàn thành phố có hơn 169.600 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có khoảng 118.000 chỉ tiêu vào công lập, để lại áp lực "thắt cổ chai" đè nặng lên vai hàng chục ngàn gia đình.

Phụ huynh tranh cãi dữ dội: Khi kỳ vọng va chạm nỗi lo thực tế

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, các diễn đàn giáo dục và mạng xã hội đã bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều. Cuộc tranh luận nhanh chóng phân hóa thành hai chiến tuyến rõ rệt: Một bên vị nhân sinh (vì tâm lý đứa trẻ) và một bên vị thực tế (vì chất lượng giáo dục).

Phe phản đối: Lo ngại "lạm phát học bạ" và triệt tiêu động lực học tập

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tính minh bạch khi chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển dựa trên học bạ THCS. Một ý kiến cho rằng, nếu không thi tuyển, áp lực sẽ không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi công khai sang cuộc đua ngầm sau lưng giáo viên. Theo đó, nạn làm đẹp học bạ, chạy điểm, ép học thêm với thầy cô dạy bộ môn để có điểm số đẹp sẽ bùng nổ.

Những người phản đối cũng cho rằng, áp lực cạnh tranh là cần thiết để học sinh tự giác. Nếu mọi thứ đến quá dễ dàng, tình trạng lười biếng, "không học vẫn lên lớp" sẽ kéo theo những hệ lụy nguy hiểm cho chất lượng nguồn nhân lực sau này.

Phe ủng hộ: "Cởi trói" áp lực tuổi 15 là cần thiết!

Ngược lại, không ít phụ huynh thở phào nhẹ nhõm và đồng tình cao với chủ trương bỏ bớt các kỳ thi ở cấp học dưới. Một phụ huynh bày tỏ ý kiến: “Các cháu mới 15 tuổi, còn quá nhỏ để chịu đựng một kỳ thi khốc liệt hơn cả thi đại học. Nếu lỡ trượt lớp 10 công lập, bắt các cháu đi học nghề ở tuổi này là quá tội nghiệp. Hãy để các cháu có thêm 3 năm học tập, trưởng thành rồi phân luồng ở tuổi 18 cũng chưa muộn".

Theo những ý kiến ủng hộ, việc TP.HCM mở rộng xét tuyển, tiến tới phổ cập lớp 10 là tư duy tiến bộ, đi đúng xu hướng thế giới. Việc tăng cường xây trường mở rộng ra ngoại thành không chỉ giảm áp lực học tập mà còn giúp giãn dân, giảm tải hạ tầng giao thông nội đô.

Giữa hai luồng dư luận gay gắt, một bộ phận lớn phụ huynh đưa ra góc nhìn mang tính hiến kế: Nên phân tách rõ ràng hai mô hình trường học. Theo họ, có thể phân tách 2 loại hình trường học.

- Trường phổ cập: Dành cho số đông, xét tuyển tự do, giảng dạy theo tốc độ trung bình để đảm bảo quyền học tập của mọi học sinh.

- Trường chuyên, trường top đầu: Bắt buộc phải duy trì kỳ thi chung toàn thành phố để sàng lọc nhân tài.

Lý do được đưa ra là việc cào bằng trình độ trong một lớp học sẽ gây tác dụng ngược: Học sinh giỏi sẽ chán nản vì giáo viên giảng quá chậm, trong khi học sinh yếu kém sẽ bị ngợp vì không theo kịp tiến độ.

Thay đổi "phần cứng" phải đi đôi với minh bạch "phần mềm"

Thực tế, chủ trương mở rộng xét tuyển và tiến tới phổ cập lớp 10 của TP.HCM là một bước đi mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền trong việc đầu tư cho an sinh giáo dục. Việc cam kết xây dựng 1.000 phòng học mới chính là lời giải rốt ráo cho bài toán "phần cứng" (hạ tầng) vốn tồn đọng nhiều năm qua.

Tuy nhiên, để niềm kỳ vọng của số đông trở thành sự đồng thuận trọn vẹn, ngành giáo dục thành phố có lẽ cần đồng hành cùng phụ huynh bằng những giải pháp cụ thể cho bài toán "phần mềm".

Một cơ chế giám sát học bạ khách quan và một hệ thống đánh giá chuẩn mực sẽ là lời giải rất được mong chờ lúc này. Khi tính minh bạch được đảm bảo, chủ trương xét tuyển mới có thể phát huy tối đa giá trị tốt đẹp của nó, mang lại sự an tâm thực sự cho các gia đình thay vì vô tình tạo ra một nỗi lo lắng mới.