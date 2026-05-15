Xe đời cũ đổ xăng E10 có hại máy không, cần lưu ý gì?

Xăng sinh học E10 được đánh giá là tương thích với hầu hết loại xe hiện nay.

Từ 1/6 tới, xăng sinh học E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế dần xăng khoáng RON 95.

Sau khi thông tin về việc triển khai xăng E10 được công bố, nhiều người dùng bày tỏ tâm lý lo ngại khi chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này.

Một số lo ngại cho rằng xăng E10 sẽ chỉ phù hợp với các dòng xe máy hiện đại – đặc biệt từ các hãng lớn như Honda, Yamaha, Piaggio… Bởi họ cho rằng các loại xe đời mới đều có hệ thống phun xăng điện tử hoặc chế hòa khí phù hợp, có thể tương thích với nhiên liệu có chứa ethanol như E5 và E10, giúp động cơ vận hành ổn định.

Một số ý kiến khác cảnh báo người dùng lưu ý khi sử dụng xăng E10 cho các dòng xe máy đời cũ, đặc biệt được sản xuất những năm 2000. Bởi họ cho rằng việc sử dụng E10 trong các loại xe này có thể gây hỏng gioăng, rò rỉ đường ống nhiên liệu hoặc làm tắc chế hòa khí, do hệ thống nhiên liệu sử dụng vật liệu cao su hoặc kim loại không tương thích với ethanol.

Thậm chí có cảnh báo cho rằng những xe ít sử dụng, nếu để nhiên liệu E10 trong bình quá lâu (trên 3 tháng) có thể khó khởi động hoặc hỏng hệ thống phun xăng, do ethanol có thể hấp thụ nước, gây hiện tượng tách lớp, ăn mòn.

Tuy nhiên, phía Petrolimex cho biết các nghiên cứu thuộc đề tài cấp Nhà nước cùng kết quả từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) đều cho thấy xăng E10 tương thích với các động cơ xăng hiện nay, bao gồm cả nhiều dòng động cơ thế hệ cũ.

Chia sẻ thêm, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết xăng sinh học E10 là hỗn hợp gồm khoảng 10% ethanol và 90% xăng khoáng.

Theo ông, tỷ lệ ethanol 10% tuy không cao nhưng đủ để cải thiện một số đặc tính của nhiên liệu. Do ethanol có chứa oxy nên quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để và sạch hơn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đốt cháy và khả năng vận hành.

Ông Tuyến cũng nhấn mạnh việc sử dụng xăng E10 không tạo ra khác biệt đáng kể về công suất, hiệu suất vận hành hay mức phát thải so với xăng khoáng truyền thống. Vì vậy, việc chuyển đổi sang E10, kể cả với các dòng tương đương RON95, về cơ bản không ảnh hưởng lớn tới hoạt động của động cơ.

Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý người dùng vẫn cần thực hiện đầy đủ việc bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo ông, bất kỳ phương tiện nào cũng có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ và khi sử dụng xăng E10, việc tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật là cần thiết để đảm bảo độ bền cũng như chất lượng vận hành của xe.

Theo báo cáo từ Tổ chức tư vấn chính sách giao thông độc lập của Vương quốc Anh (RAC Foundation), hầu hết ô tô chạy xăng sản xuất từ năm 2011 trở đi đều có thể sử dụng xăng E10 một cách hoàn toàn an toàn. Dù vậy, tổ chức này cũng lưu ý vẫn có một vài ngoại lệ nhỏ ở các mẫu xe đời cũ của Audi, Ford, Mercedes-Benz, Toyota hay Volkswagen. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người tiêu dùng luôn được khuyến cáo tra cứu kỹ Sách hướng dẫn sử dụng của xe.

Đối với xe máy, hầu hết các nhà sản xuất lớn như Honda, Yamaha hay Piaggio đều đã thiết kế xe hiện đại tương thích với ethanol.

Phan Trang