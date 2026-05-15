5 lý do nên trồng gừng trong nhà

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Từ món kho, món canh cho đến trà gừng hay các bài thuốc dân gian, loại củ này gần như xuất hiện quanh năm trong đời sống hằng ngày. Thay vì phải mua ngoài chợ mỗi lần cần dùng, ngày càng nhiều người chọn tự trồng vài khóm gừng tại nhà vì dễ chăm, ít tốn diện tích mà lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ.

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều gia đình thích trồng gừng tại nhà đến vậy.

1. Dễ trồng, không cần nhiều diện tích

Một trong những ưu điểm lớn nhất của gừng là rất dễ trồng. Loại cây này không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hay chăm sóc cầu kỳ như nhiều loại rau củ khác. Chỉ cần vài nhánh gừng già có mắt mầm, một chiếc chậu hoặc thùng xốp có đất tơi xốp là đã có thể bắt đầu trồng. Gừng cũng không cần diện tích quá lớn nên rất phù hợp với nhà phố, căn hộ có ban công hoặc sân nhỏ. Ngoài ra, cây phát triển khá tốt trong điều kiện ánh sáng vừa phải, không bắt buộc phải có nắng gắt cả ngày. Vì vậy, những người mới tập làm vườn cũng có thể dễ dàng chăm sóc.

2. Lúc nào cần cũng có để dùng

Gừng là nguyên liệu được sử dụng rất thường xuyên trong nấu ăn. Từ khử mùi tanh của cá, thịt đến pha trà, nấu nước ấm hay làm các món kho, món hấp, loại củ này gần như không thể thiếu trong nhiều căn bếp. Việc trồng sẵn vài chậu gừng ở nhà giúp tiết kiệm thời gian đi mua và tiện hơn rất nhiều khi cần dùng gấp. Chỉ cần đào nhẹ một góc đất là đã có ngay gừng tươi để sử dụng. Nhiều người còn thích cảm giác dùng gừng “cây nhà lá vườn” vì yên tâm hơn về độ sạch, không lo chất bảo quản hay tồn dư hóa chất.

3. Gừng có nhiều công dụng trong đời sống

Không chỉ là gia vị, gừng còn được sử dụng trong nhiều mẹo dân gian quen thuộc. Vào ngày lạnh, một cốc trà gừng nóng thường giúp cơ thể cảm thấy ấm hơn. Nhiều gia đình cũng dùng gừng để ngâm chân, pha nước tắm hoặc kết hợp trong các món ăn giúp dễ tiêu hóa. Ngoài phần củ, lá gừng cũng có mùi thơm đặc trưng và đôi khi được dùng để hấp hoặc gói thực phẩm. Tất nhiên, gừng không phải “thần dược” chữa bách bệnh nhưng, việc có sẵn loại củ này trong nhà vẫn mang lại khá nhiều tiện ích trong sinh hoạt hằng ngày.

4. Cây xanh giúp không gian sống sinh động hơn

Những chậu gừng xanh tốt cũng góp phần giúp ban công, sân thượng hoặc góc bếp trở nên mát mắt và có sức sống hơn. Lá gừng dài, xanh đậm và mọc gọn gàng nên khá dễ phối với các loại cây khác. Với những người thích làm vườn tại nhà, trồng gừng còn mang lại cảm giác thư giãn vì không cần chăm quá nhiều nhưng cây vẫn phát triển đều. Đặc biệt, việc tự tay trồng rồi thu hoạch củ sau vài tháng cũng tạo cảm giác thú vị và thành quả rõ rệt hơn nhiều loại cây cảnh thông thường.

5. Tiết kiệm chi phí về lâu dài

Dù giá gừng không quá đắt, đây vẫn là loại nguyên liệu được mua khá thường xuyên. Nếu gia đình hay nấu ăn, dùng gừng gần như quanh năm thì việc tự trồng sẽ giúp tiết kiệm một khoản nhỏ nhưng ổn định về lâu dài. Một khóm gừng có thể cho thu hoạch nhiều củ, thậm chí giữ lại một phần làm giống cho vụ tiếp theo. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, cây có thể phát triển liên tục mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí. Ngoài ra, trồng tại nhà cũng giúp chủ động hơn khi muốn sử dụng gừng tươi thay vì phải mua loại đã để lâu ngoài chợ hoặc siêu thị.