Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng từ tài khoản của Trần Thị Sìn SN 1976

Ngày 8/5/2026, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1995, trú tại thôn Vân Quang, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) về việc mẹ chồng chị là bà Trần Thị Sìn (SN 1976, trú tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) đã chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản người lạ do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Theo thông tin trình báo, số tiền trên được chuyển vào tài khoản mang số 62668885xxxx mở tại Ngân hàng Quân đội MB. Chủ tài khoản nhận tiền là anh Đỗ Khắc Việt.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Chí Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an rà soát thông tin và xác định anh Đỗ Khắc Việt (SN 1976, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) chính là chủ tài khoản nhận được số tiền chuyển nhầm.

Sau đó, Công an xã đã gửi giấy mời anh Việt đến trụ sở làm việc để phối hợp xác minh vụ việc. Tại đây, chị Nguyễn Thị Hồng cùng anh Đỗ Khắc Việt đã trực tiếp đối chiếu thông tin tài khoản và xác nhận đúng số tiền chuyển nhầm là 30 triệu đồng.

Sau khi làm rõ sự việc, anh Việt đã chủ động rút toàn bộ số tiền trên và trao trả trực tiếp cho chị Hồng trước sự chứng kiến của lực lượng công an.

Công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Hồng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới anh Đỗ Khắc Việt vì hành động trung thực, thiện chí hợp tác. Đồng thời, chị cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an xã Chí Minh đã hỗ trợ nhanh chóng, tận tình, giúp gia đình sớm tìm lại tài sản.

Chị Hồng cho biết, số tiền 30 triệu đồng là khoản tiền rất quan trọng đối với chị và gia đình. Chị cũng gửi lời chúc các cán bộ công an luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thư cảm ơn Công an xã của Công dân Nguyễn Thị Hồng

Về phía cơ quan chức năng, Công an xã Chí Minh đánh giá cao tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm của anh Đỗ Khắc Việt. Đại diện đơn vị cho biết, hành động chủ động phối hợp và hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm không chỉ giúp người chuyển tiền tránh được thiệt hại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Công an xã Chí Minh biểu dương gương người tốt việc tốt, hành động trung thực của anh Việt, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, thể hiện văn hóa ứng xử đáng trân trọng trong xã hội. Công dân khi nhận được tiền chuyển nhầm, cần nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên