Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy có profile cực khủng là ai?

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam. Đồng thời làm tốt công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Y tế giao.

Theo đó, gần 8 tháng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc quản lý và điều hành (từ tháng 8-2025), bác sĩ Phạm Thanh Việt đã thể hiện được năng lực, bản lĩnh cũng như khả năng lãnh đạo, điều hành tập thể bệnh viện.

Bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt - tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ đây là một dấu mốc đặc biệt đối với cá nhân ông cũng như đối với chặng đường phát triển của bệnh viện. Được nhận nhiệm vụ trong thời điểm này chính là niềm vinh dự, tự hào rất lớn, nhưng cũng là trăn trở, ý thức trách nhiệm của mình.

"Tôi là một học sinh lớn lên từ một hải đảo xa xôi, nhiều khó khăn và cách trở. Ngày đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng rồi, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt của ngành y tế, tôi đã có cơ hội được học tập, trưởng thành và cống hiến", bác sĩ Việt phát biểu.

Theo VNExpress, BS.CK II Phạm Thanh Việt cho biết nhiệm vụ giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy "là trách nhiệm rất lớn". Ở cương vị mới, ông sẽ đưa bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh và triển khai hiệu quả các cơ sở mới.

Trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam, Chợ Rẫy đóng vai trò hạt nhân. Bệnh viện sẽ quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam và dự án cơ sở mới từ nguồn vốn ODA Nhật Bản tại khu vực Bình Chánh, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm TP HCM.

Theo Bộ trưởng Lan, việc mở rộng mô hình "chuỗi bệnh viện" đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực, quản trị và chuyển đổi số, đòi hỏi ban giám đốc Chợ Rẫy phải xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ cho toàn hệ thống.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt sinh ngày 22-3-1971 tại tỉnh Kiên Giang (cũ). Năm 1997, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược TPHCM. Năm 2013, ông tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại Lồng ngực tại Trường Đại học Y dược TPHCM.

Từ năm 2013-2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện này.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hai phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

