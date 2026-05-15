Xăng sinh học là gì, khác gì xăng thường?

Xăng sinh học E10 sẽ bán rộng rãi trên toàn quốc.

Việt Nam sắp bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Trước đó, một loại xăng sinh học khác là E5 đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 và thay thế hoàn toàn xăng RON 92 từ năm 2018. Việc mở rộng sử dụng các loại xăng E5, E10 khiến nhiều người quan tâm: Xăng sinh học khác gì xăng khoáng?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại nhiên liệu nằm ở nguồn gốc và thành phần.

Xăng khoáng như RON 95 là nhiên liệu hóa thạch được chưng cất từ dầu mỏ. Trong khi đó, xăng sinh học là hỗn hợp giữa xăng khoáng và cồn sinh học ethanol, theo Cẩm nang Xăng sinh học của Bộ Công Thương.

Ethanol là loại cồn được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như sắn, mía, mật rỉ đường hoặc các phế phẩm nông nghiệp khác.Trong hỗn hợp này, ethanol đóng vai trò là chất chứa oxy, thay thế cho một số phụ gia từng được sử dụng trong xăng trước đây như chì hoặc ete.

Các loại xăng ethanol thường được ký hiệu bằng chữ “E” đi kèm con số thể hiện tỷ lệ ethanol trong hỗn hợp tính theo thể tích.

E5 chứa 5% ethanol và 95% xăng khoáng; E10 chứa 10% ethanol; E85 gồm 85% ethanol không chứa nước và 15% xăng.

Xăng E10 hiện đã được sử dụng tại 60 quốc gia. Mỹ là quốc gia sử dụng ethanol lớn nhất thế giới, khi ethanol từng chiếm khoảng 10% nguồn cung xăng của nước này vào năm 2011.

Theo tính toán, xăng E10 giúp giảm 3-7% lượng phát thải CO₂ trong vòng đời sản phẩm, đồng thời hạn chế khí độc, cải thiện chất lượng không khí tại đô thị. Nếu được sử dụng rộng rãi, xăng E10 có thể thay thế tương đương khoảng 1 triệu tấn xăng dầu mỗi năm, góp phần tăng chủ động về an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, sản xuất ethanol từ sắn, ngô, mía sẽ giúp gia tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, từ đó hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn kết nối nông nghiệp - công nghiệp chế biến - môi trường.

Phan Trang