Lời khuyên cho những người đang đi xe máy có sử dụng khóa smartkey

Ánh Lê | 17-05-2026 - 14:15 PM | Sống

Khóa Smartkey mang lại nhiều tiện ích và tăng khả năng bảo mật cho xe tay ga, nhưng người dùng vẫn cần sử dụng đúng cách để tránh nguy cơ hỏng hóc, nhiễu sóng hoặc tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng.

Trong những năm gần đây, Smartkey (chìa khóa thông minh) ngày càng được sử dụng phổ biến trên các dòng xe tay ga nhờ khả năng nâng cao tính bảo mật và mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Không chỉ hỗ trợ tìm xe, chống trộm, Smartkey còn giúp việc khởi động xe trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để hệ thống này hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn, người dùng cần lưu ý một số vấn đề quan trọng trong quá trình sử dụng.

1. Tình trạng pin

Để sử dụng Smartkey hiệu quả, người dùng cần thường xuyên chú ý đến tình trạng pin của chìa khóa. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đèn trên chìa khóa sáng yếu hơn bình thường, chức năng tìm xe hoạt động kém dù đứng gần hoặc phải nhấn nút nhiều lần mới có thể kích hoạt xe, đây là lúc cần thay pin mới.

Người dùng được khuyến cáo nên thay pin Smartkey tại các đại lý chính hãng nhằm đảm bảo chất lượng và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

2. Dễ bị nhiễu sóng khi ở gần thiết bị phát sóng mạnh

Smartkey hoạt động dựa trên sóng radio tần số thấp nên có thể bị ảnh hưởng khi ở gần tháp truyền hình, nhà máy điện, trạm phát thanh, sân bay hoặc các thiết bị phát sóng vô tuyến mạnh. Tình trạng nhiễu sóng có thể khiến chìa khóa hoạt động không ổn định hoặc giảm hiệu quả kết nối với xe.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên để chìa khóa cùng điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc các thiết bị liên kết mạng không dây khác. Từ trường phát ra từ các thiết bị này có thể ảnh hưởng đến khả năng thu phát tín hiệu của remote Smartkey.

3. Không để lộ mã thiết bị FOB của xe

Mỗi Smartkey đều đi kèm mã ID của thiết bị điều khiển FOB. Đây là mã dùng trong trường hợp mở khóa khẩn cấp hoặc cấp mới remote khi chìa khóa bị mất hay hư hỏng. Nếu không còn mã ID, người dùng có thể phải thay toàn bộ hệ thống Smartkey.

Bên cạnh đó, việc để lộ mã FOB cũng tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để sao chép mã, làm giả chìa khóa nhằm đánh cắp xe. Vì vậy, người dùng cần bảo quản kỹ thông tin này và tránh chia sẻ cho người lạ.

4. Không quên vặn núm khóa về vị trí OFF

Khác với khóa cơ truyền thống, Smartkey không cần cắm chìa vào ổ khóa mà tự nhận diện thiết bị FOB khi người dùng đến gần xe. Cơ chế này giúp hạn chế tình trạng quên chìa trên xe, nhưng cũng dễ khiến nhiều người quên vặn núm khóa về vị trí OFF sau khi sử dụng.

Theo khuyến cáo, việc quên tắt khóa điện không chỉ tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng mà còn khiến xe tiêu hao nhiên liệu, thậm chí có thể làm cạn bình ắc quy nếu để trong thời gian dài.

(Tổng hợp)

Lời khuyên đến những gia đình đang nấu ăn bằng chảo chống dính

Ánh Lê

Phụ nữ mới

Cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần chú ý

Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Bà trùm bột ngọt giả ở TPHCM điều hành đàn em hoạt động ra sao?

14:10 , 17/05/2026
Vợ bác sĩ, chồng dược sĩ đi khám phát hiện cả hai thận ứ nước nặng

Kiểu người bình tĩnh thất nghiệp

12:22 , 17/05/2026
Chiêu lừa đảo mới trên Zalo, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

