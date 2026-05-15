1 nữ khách hàng SN 1965 bị dừng chuyển khoản 260 triệu đồng ngay tại trụ sở của LPBank: Công an có khuyến cáo

Đinh Anh | 15-05-2026 - 11:50 AM | Sống

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã cử tổ công tác gồm đồng chí Cảnh sát khu vực và đồng chí Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng để xác minh.

Mới đây, Công an phường Lê Chân, TP Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân kịp thời ngăn chặn thành công một công dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền 260 triệu đồng.

Theo đó, ngày 8/5, Công an phường Lê Chân tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân. Đơn vị này cho biết khách hàng là bà V.T.X (sinh năm 1965, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) đang có hoạt động chuyển cho người khác theo nội dung yêu cầu trên Facebook. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã liên hệ với Công an phường để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã cử tổ công tác gồm đồng chí Cảnh sát khu vực và đồng chí Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng để xác minh, trao đổi và kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Sau khi được cán bộ Công an phường và nhân viên ngân hàng giải thích, bà X. nhận ra đây là thủ đoạn giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Lê Chân và Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân, bà V.T.X bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác và hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an cùng cán bộ ngân hàng, giúp bà tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an phường Lê Chân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh người thân, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền gấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần xác minh trực tiếp với người thân hoặc báo cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng ﻿

Đinh Anh

