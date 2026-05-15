4 ngành học từng bị gán mác "vô dụng", nay bỗng hóa "mỏ vàng"

Theo Thiên An | 15-05-2026 - 07:17 AM | Sống

Trên thực tế, không có ngành học nào là "vô dụng", chỉ có những người học chưa đủ nỗ lực để biến kiến thức thành giá trị độc bản trước làn sóng AI.

Trên không gian mạng, không ít lần các nhà sáng tạo nội dung đã thực hiện những video liệt kê danh sách các ngành học "vô dụng", "học xong chỉ có thất nghiệp" để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, thực tế thị trường lao động năm 2026 đang chứng minh điều ngược lại.

Dưới đây là 4 ngành học từng bị gán mác tiêu cực trên TikTok nhưng hiện đang trở nên "đắt giá" hơn bao giờ hết nhờ sự dịch chuyển của nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

1. Triết học

Từng bị coi là ngành học "trên trời" và chỉ dành cho những người muốn làm công tác nghiên cứu thuần túy, Triết học đang hồi sinh mạnh mẽ tại các tập đoàn công nghệ. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển quá nhanh, các vấn đề về đạo đức thuật toán, quyền riêng tư và bản chất của sự thật trở nên cấp thiết.

Các doanh nghiệp hiện nay rất cần những nhân sự có tư duy phản biện hệ thống và khả năng phân tích đạo đức - những thứ mà cử nhân Triết học được đào tạo bài bản nhất để định hướng cho sự phát triển của công nghệ mà không làm tổn hại đến các giá trị nhân văn.

2. Tâm lý học

Nhiều TikToker từng nhận định Tâm lý học là ngành "viển vông" và khó xin việc tại Việt Nam. Thế nhưng, trong bối cảnh sức khỏe tinh thần ngày càng được chú trọng và AI dần thay thế các công việc hành chính, sự thấu cảm (empathy) của con người trở thành loại năng lực đắt đỏ nhất. Cử nhân Tâm lý học hiện không chỉ làm việc trong các bệnh viện, trường học mà còn giữ vai trò then chốt trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), quản trị nhân sự cao cấp và tư vấn chiến lược thương hiệu dựa trên hành vi khách hàng.

3. Hàn Quốc học và Nhật Bản học

Thường bị nhầm lẫn với việc "học chỉ để xem phim hay nghe nhạc", các ngành khu vực học như Hàn Quốc học hay Nhật Bản học từng bị coi là thiếu tính thực tiễn. Thực tế, trong 5 năm tới, khi dòng vốn FDI từ hai quốc gia này tiếp tục đổ mạnh vào các ngành công nghiệp chip, bán dẫn và năng lượng sạch tại Việt Nam, những nhân sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, kinh tế và chính trị bản địa (bên cạnh ngôn ngữ) đang trở thành "mắt xích" không thể thiếu để điều phối các dự án hàng tỷ đô la.

4. Sư phạm mầm non

Từng bị coi là công việc "trông trẻ" vất vả với thu nhập thấp, Sư phạm mầm non đang dần khẳng định vị thế "không thể thay thế". Trong khi kiến thức có thể được dạy qua màn hình, việc hình thành nhân cách, kỹ năng vận động và tương tác xã hội cho trẻ nhỏ trong những năm đầu đời bắt buộc phải có sự hiện diện của giáo viên.

Với xu hướng giáo dục sớm và các mô hình trường quốc tế ngày càng mở rộng, những giáo viên mầm non có chuyên môn sâu và khả năng thích nghi tốt đang được săn đón với mức đãi ngộ và lộ trình thăng tiến rõ ràng hơn trước.

Kết

Việc dán nhãn "vô dụng" cho một ngành học thường chỉ dựa trên cái nhìn bề nổi hoặc những con số thống kê ngắn hạn. Thực tế, không có ngành học nào là lỗi thời nếu người học biết cách vận dụng kiến thức vào những nhu cầu mới của xã hội.

Dù bạn chọn theo đuổi Triết học, Tâm lý hay Sư phạm, chìa khóa để không bị "vô dụng" chính là khả năng tự học và tinh thần nỗ lực không ngừng. AI có thể thay thế những kỹ năng lặp đi lặp lại, nhưng nó không thể thay thế một bộ óc biết tư duy sâu và một trái tim biết cảm nhận.

Đừng để những định kiến trên mạng xã hội chi phối tương lai của bạn, hãy chọn ngành dựa trên thế mạnh và nỗ lực để trở thành chuyên gia xuất sắc nhất trong lĩnh vực đó.

Theo Thiên An

