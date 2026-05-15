Từ ngày mai, quy định mới về VNeID sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VNeID dần trở thành “ví giấy tờ số” của mỗi công dân khi tích hợp ngày càng nhiều loại giấy tờ quan trọng.

Không chỉ dừng ở căn cước, giấy phép lái xe hay bảo hiểm, ứng dụng này sẽ tiếp tục được mở rộng chức năng, cho phép hiển thị học bạ, văn bằng, chứng chỉ với giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Cụ thể, từ ngày 15/5/2026, người dân có thể sử dụng học bạ, văn bằng, chứng chỉ trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thay cho bản giấy trong nhiều thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và tuyển dụng. Quy định này được nêu tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP về tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục, đào tạo.

Từ ngày 15/5, quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân. (Ảnh minh hoạ)

Theo nghị định, mỗi công dân sẽ có một “hồ sơ học tập suốt đời”, được quản lý thống nhất bằng số định danh cá nhân. Đây là mã số duy nhất cho phép người dân truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục để tra cứu toàn bộ thông tin học tập của mình, từ bậc phổ thông đến đại học và các chương trình đào tạo khác. Các dữ liệu này sau khi được cơ sở giáo dục cập nhật hợp lệ sẽ được số hóa, lưu trữ lâu dài và tự động tích hợp lên VNeID.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027. Các cơ quan trong hệ thống giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp để tạo lập dữ liệu đúng lộ trình.

Hồ sơ học tập số hóa không chỉ dừng ở bằng tốt nghiệp mà bao quát toàn bộ quá trình học tập của mỗi cá nhân. Trong đó gồm học bạ điện tử ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện; các loại văn bằng, chứng chỉ; kết quả đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; cùng với các thành tích, giải thưởng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ thông tin công nhận văn bằng nước ngoài, kết quả đánh giá năng lực và xác nhận quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục.

Điểm đáng chú ý là các dữ liệu này khi hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Điều này đồng nghĩa, khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch hoặc nộp hồ sơ xin việc, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao chứng thực như trước đây.

Cùng với việc mở rộng tiện ích, nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc khai thác và sử dụng dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Theo đó, cá nhân được toàn quyền truy cập và sử dụng dữ liệu của chính mình; các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội được khai thác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cơ sở giáo dục được sử dụng dữ liệu trong phạm vi quản lý. Các tổ chức, cá nhân khác chỉ được tiếp cận dữ liệu khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin hoặc theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhiều loại giấy tờ quan trọng đã được tích hợp trên VNeID như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Việc bổ sung dữ liệu học tập được xem là bước tiến mới trong lộ trình số hóa giấy tờ cá nhân, góp phần giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.