Đang ngồi trong nhà, cụ bà hoảng hốt thấy “thứ đáng sợ” bò vào, cả xóm ùn ùn kéo đến xem

Thời gian gần đây, nhiều người không khỏi hoảng hốt khi liên tiếp chứng kiến những "vị khách không mời" bất ngờ bò thẳng vào nhà. Mới đây, một cụ bà tại Thái Lan đã trải qua phen hú vía khi phát hiện sinh vật khổng lồ ẩn dưới gầm bàn và tưởng đó là cá sấu.

Cụ bà 78 tuổi tại tỉnh Ang Thong, Thái Lan đã trải qua phen hú vía khi bất ngờ phát hiện một sinh vật khổng lồ bò thẳng vào nhà lúc đang ở một mình. Vì thị lực kém, bà tưởng đó là cá sấu nên vội chạy vào phòng khóa chặt cửa rồi gọi người thân đến ứng cứu.

Vụ việc xảy ra ngày 13/5 tại thôn 6, xã Ang Kaeo, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ xử lý.

Theo lời kể của cụ bà Tum, thời điểm xảy ra sự việc, bà đang ngồi trong nhà thì bất ngờ thấy một con vật lớn bò vào rồi chui xuống gầm bàn. Do không nhìn rõ, cụ bà hoảng sợ nghĩ rằng cá sấu đã xông vào nhà.

Quá sợ hãi, bà lập tức chạy vào phòng ngủ khóa kín cửa và gọi điện cho cháu đến giúp. Khi mọi người kiểm tra kỹ mới phát hiện "vị khách không mời" thực chất là một con kỳ đà cỡ lớn chứ không phải cá sấu như bà tưởng ban đầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện con kỳ đà đang ẩn nấp dưới gầm bàn, chỉ lộ phần đuôi ra ngoài. Các cán bộ đã dùng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con vật bằng cách siết thòng lọng vào cổ rồi từ từ kéo ra ngoài.

Điều đáng nói chỉ sau khoảng 5 phút, con kỳ đà được kiểm soát an toàn và đưa đi thả về môi trường tự nhiên tại sông Nội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như bảo tồn động vật hoang dã.

Sự việc nhanh chóng khiến khu vực xung quanh trở nên náo nhiệt khi đông đảo người dân địa phương kéo đến xem tận mắt con vật "lạ". Không ít người tỏ ra tò mò, thậm chí còn ghi lại số nhà của cụ bà với hy vọng thử vận may xổ số, theo quan niệm dân gian Thái Lan rằng những tình huống bất ngờ liên quan đến động vật lạ thường gắn với "con số may mắn".

Câu chuyện cụ bà hoảng hốt tưởng nhầm kỳ đà thành cá sấu hiện vẫn đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút sự quan tâm bởi tình huống vừa căng thẳng, vừa mang màu sắc hài hước khó ngờ.



