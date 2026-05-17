Giải pickleball quy tụ gần 200 VĐV gây sốt TP.HCM: Giá trị giải thưởng hơn 300 triệu, dàn tay vợt tranh tài cực gắt

Phong trào pickleball tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam khi ngày càng nhiều giải đấu quy mô được tổ chức, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi tham gia. Mới đây, CÔ TRÀ CUP - KOOTORO x VPS GLOBAL diễn ra tại sân Banger (90 Song Hành, TP.Thủ Đức) đã trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng yêu thích bộ môn này.

Giải đấu quy tụ khoảng 150-200 vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung gồm đôi nam nữ 5.0 và đôi hỗn hợp 5.7. Dù chỉ có khoảng 7 ngày chuẩn bị, giải đấu vẫn tạo nên sức nóng vượt ngoài mong đợi. Không chỉ tạo sân chơi giao lưu thể thao, giải còn gây chú ý khi tổng giá trị giải thưởng bao gồm tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ lên đến hơn 300 triệu đồng.

Trong vài năm gần đây, pickleball trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Xuất phát từ Mỹ, bộ môn kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn này nhanh chóng lan rộng nhờ lối chơi dễ tiếp cận nhưng vẫn đòi hỏi chiến thuật, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội cao. Theo nhiều thống kê quốc tế, số lượng người chơi pickleball toàn cầu tăng trưởng mạnh sau đại dịch nhờ tính cộng đồng, phù hợp với nhiều nhóm tuổi và cường độ vận động vừa phải.

Tại Việt Nam, pickleball cũng đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng. Hàng loạt sân đấu mới liên tục xuất hiện, kéo theo sự phát triển của các giải phong trào lẫn bán chuyên. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người nổi tiếng và giới trẻ cũng tham gia chơi pickleball, góp phần giúp bộ môn này nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

CÔ TRÀ CUP - KOOTORO x VPS GLOBAL được đánh giá là một trong những giải đấu phong trào có quy mô đáng chú ý khi quy tụ nhiều tay vợt nổi bật trong cộng đồng pickleball hiện nay. Các trận đấu diễn ra liên tục từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp với bầu không khí sôi động và cạnh tranh quyết liệt.

Ở nội dung đôi nam nữ 5.0, cặp đôi Nguyễn Phú Lộc - Đinh Thanh Hiền xuất sắc giành chức vô địch sau loạt trận thuyết phục. Giải nhì thuộc về Phạm Bằng - Đặng Yến. Đồng giải ba là Kathy Nguyễn - Justin Nguyễn và Trần Thị Kim Dung - Nguyễn Huỳnh Bảo Di.

Trong khi đó, nội dung đôi hỗn hợp 5.7 chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Nguyễn Hữu Thiệu - Hà Duy Khánh để lên ngôi vô địch. Cặp đôi Phan Hoàng Đăng (Bell) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tuấn Bin) giành giải nhì. Hai cặp vận động viên Phạm Huy Tùng (Tùng Phạm) - Ngô Quang Minh Triết và Thái Như Ý (Ý Ping Pong) - Nguyễn Trọng Thảo (Thảo Gò Vấp) đồng nhận giải ba.

Ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao giải Fairplay cho cặp Arnaud - Nguyễn Hữu Phúc nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu đẹp, văn minh và tích cực trên sân.

Theo ban tổ chức, giải đấu không chỉ hướng đến yếu tố cạnh tranh mà còn mong muốn góp phần thúc đẩy cộng đồng pickleball phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn tại Việt Nam. Việc nhiều doanh nghiệp, thương hiệu đồng hành cùng các giải phong trào cũng cho thấy pickleball đang dần trở thành một thị trường thể thao giàu tiềm năng.

Đặc biệt, sau thành công của nhiều mùa giải từ phong trào đến chuyên nghiệp do Kootoro đồng hành tổ chức, Trà Ngọc Hằng đang dần trở thành cái tên quen thuộc đứng sau nhiều giải đấu pickleball quy mô và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với định hướng xây dựng sân chơi văn minh, chất lượng và kết nối cộng đồng, các giải đấu do Cô Trà tổ chức ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ giới vận động viên và người yêu thể thao.

Không khí tại sân đấu kéo dài xuyên suốt từ sáng đến chiều với lượng lớn khán giả, vận động viên và các nhóm cổ động đến theo dõi. Nhiều trận đấu tạo được sự kịch tính nhờ những pha bóng tốc độ, phản xạ nhanh cùng chiến thuật phối hợp ăn ý giữa các tay vợt.

Trong bối cảnh xu hướng sống khỏe, vận động và kết nối cộng đồng ngày càng được quan tâm, sự phát triển của pickleball được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Những giải đấu như CÔ TRÀ CUP - KOOTORO x VPS GLOBAL không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao mà còn tạo thêm sân chơi mới, chuyên nghiệp và đầy năng lượng cho cộng đồng yêu vận động tại Việt Nam .