Tin vui: Từ ngày 17-19/5, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Đinh Anh | 16-05-2026 - 15:38 PM | Sống

Đây là dịch vụ gì, trải nghiệm tại đâu là điều được nhiều người quan tâm.

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam; đặc biệt là chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các vở: "Chuyện nhà chị Tín" (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên) với sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, cụ thể vào 20h ngày 17/5/2026 sẽ biểu diễn miễn phí tại xã Trường Hà , nơi có Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - nơi cách đây 85 năm Bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Vào 20h ngày 18 và 19/5/2026 sẽ biểu diễn miễn phí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

