Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

Theo Duy Nam | 16-05-2026 - 09:55 AM

Từ năm 2026, người dân cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Ngày 12/5, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn triển khai khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, quy định cụ thể nội dung khám đối với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi được khám theo hướng dẫn chuyên môn riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe.

Với nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, người dân sẽ được khám thể lực gồm chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch; khám lâm sàng các chuyên khoa nhi như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần; đồng thời kiểm tra mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Một số xét nghiệm cận lâm sàng như huyết học, sinh hóa, chụp X-quang hoặc các xét nghiệm khác sẽ được chỉ định khi cần thiết hoặc theo nhu cầu của người dân.

Các nhóm đặc thù như cán bộ, học sinh, lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên, người điều khiển phương tiện đường sắt... tiếp tục thực hiện theo quy định chuyên ngành riêng.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp, tránh quá tải; đồng thời tăng cường phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân. Tổ chức khám theo nội dung chuyên môn như trên phù hợp đối với từng nhóm đối tượng để đánh giá tình trạng sức khỏe hoặc phân loại sức khỏe; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và người mắc bệnh theo nhóm đối tượng; tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định.

Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Theo Duy Nam

