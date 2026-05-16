Công an cảnh báo tất cả người dân không kết bạn Zalo, không trả lời tin nhắn khi nhận được thông báo sau

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường chủ động gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là nhân viên của đơn vị vận chuyển hoặc sàn thương mại điện tử, thông báo đơn hàng gặp sự cố và cần hoàn tiền gấp. Lợi dụng tâm lý chủ quan khi đang chờ nhận hàng, các đối tượng nhanh chóng tạo dựng lòng tin và dẫn dắt nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn.

Sau khi tạo được sự tin tưởng ban đầu, đối tượng gửi đường link lạ qua tin nhắn SMS hoặc các ứng dụng như Zalo, yêu cầu người dùng truy cập để “xác nhận hoàn tiền”. Các trang web này thường được thiết kế giống với giao diện chính thức của các nền tảng nhằm đánh lừa người dùng.

Khi truy cập, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã OTP với lý do “xác nhận giao dịch hoàn tiền”. Tuy nhiên, thực chất đây là bước để các đối tượng chiếm quyền truy cập và thực hiện lệnh chuyển tiền, rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo: Không có bất kỳ quy trình hoàn tiền hợp pháp nào yêu cầu người dùng cung cấp mã OTP hoặc thực hiện giao dịch qua các đường link lạ. Tất cả các thao tác hoàn tiền đều được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Người dân cần lưu ý một số dấu hiệu nhận biết như: Cuộc gọi từ số lạ thông báo hoàn tiền khẩn cấp; yêu cầu truy cập đường link không rõ nguồn gốc; đề nghị cung cấp mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản.

Để phòng tránh rủi ro, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Khi có nhu cầu kiểm tra đơn hàng hoặc hoàn tiền, cần thực hiện trực tiếp trên ứng dụng chính thức hoặc liên hệ tổng đài chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc đã thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc nâng cao cảnh giác và chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh﻿