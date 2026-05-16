Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay từ ngày 17/05 đến 21/05 chú ý

Ánh Lê | 16-05-2026 - 14:30 PM | Sống

Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay từ ngày 17/05 đến 21/05 chú ý

Hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 17-21/5/2026 được khuyến cáo không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải thông tin liên quan đến buổi diễn tập tại đây lên mạng xã hội.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa phát đi thông báo về kế hoạch tổ chức luyện tập và diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo kế hoạch, hoạt động luyện tập sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến 20/5/2026. Buổi diễn tập chính thức được tổ chức vào ngày 21/5/2026 tại khu vực Sảnh E, Nhà ga hành khách T1 của sân bay Nội Bài.

Đây là hoạt động do Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài chủ trì nhằm nâng cao năng lực phối hợp, khả năng xử lý tình huống khẩn nguy an ninh hàng không và sẵn sàng ứng phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không.

Tham gia diễn tập có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cùng 22 phương tiện chuyên dụng thuộc nhiều đơn vị như Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Phòng An ninh nội địa, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đội CSGT số 15, Tiểu đoàn căn cứ sân bay cùng các lực lượng liên quan.

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian luyện tập và diễn tập, khu vực Nhà ga T1 có thể xuất hiện nhiều phương tiện chuyên dụng, lực lượng chức năng và các tình huống giả định nghiệp vụ phục vụ công tác diễn tập.

Để đảm bảo yêu cầu bảo mật và tính chuyên môn của chương trình, cơ quan chức năng đề nghị hành khách không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải thông tin liên quan đến buổi diễn tập lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng cũng gửi lời cảm ơn tới hành khách vì sự hợp tác và chia sẻ trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập khẩn nguy an ninh tại sân bay Nội Bài.

Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý


Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026 Nổi bật

Mở điều hòa kiểu này, không tác gì " thổi nấm mốc vào phổi": Chuyên gia cảnh báo

Mở điều hòa kiểu này, không tác gì " thổi nấm mốc vào phổi": Chuyên gia cảnh báo Nổi bật

6 loại rau "kháng sinh tự nhiên": Trời nóng nên ăn thường xuyên để tăng đề kháng và bảo vệ đường ruột

6 loại rau "kháng sinh tự nhiên": Trời nóng nên ăn thường xuyên để tăng đề kháng và bảo vệ đường ruột

14:38 , 16/05/2026
Mẹo làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

Mẹo làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

14:20 , 16/05/2026
Lần đầu tiên nhà khoa học Việt "giải mã" cây Quýt hôi ở cấp độ 'siêu nhỏ': Tìm ra tác dụng gây chú ý

Lần đầu tiên nhà khoa học Việt "giải mã" cây Quýt hôi ở cấp độ 'siêu nhỏ': Tìm ra tác dụng gây chú ý

14:14 , 16/05/2026
Mệt mỏi khi mua vàng

Mệt mỏi khi mua vàng

13:47 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên