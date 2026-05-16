Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa phát đi thông báo về kế hoạch tổ chức luyện tập và diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo kế hoạch, hoạt động luyện tập sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến 20/5/2026. Buổi diễn tập chính thức được tổ chức vào ngày 21/5/2026 tại khu vực Sảnh E, Nhà ga hành khách T1 của sân bay Nội Bài.

Đây là hoạt động do Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài chủ trì nhằm nâng cao năng lực phối hợp, khả năng xử lý tình huống khẩn nguy an ninh hàng không và sẵn sàng ứng phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không.

Tham gia diễn tập có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cùng 22 phương tiện chuyên dụng thuộc nhiều đơn vị như Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Phòng An ninh nội địa, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đội CSGT số 15, Tiểu đoàn căn cứ sân bay cùng các lực lượng liên quan.

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian luyện tập và diễn tập, khu vực Nhà ga T1 có thể xuất hiện nhiều phương tiện chuyên dụng, lực lượng chức năng và các tình huống giả định nghiệp vụ phục vụ công tác diễn tập.

Để đảm bảo yêu cầu bảo mật và tính chuyên môn của chương trình, cơ quan chức năng đề nghị hành khách không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải thông tin liên quan đến buổi diễn tập lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng cũng gửi lời cảm ơn tới hành khách vì sự hợp tác và chia sẻ trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập khẩn nguy an ninh tại sân bay Nội Bài.



