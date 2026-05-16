Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt

Ánh Dương | 16-05-2026 - 15:30 PM | Sống

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi ngon, thanh mát và tiết kiệm của các gia đình ngày càng gia tăng, từ 14/05 đến 27/05/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile và Co.op Online.

Thực phẩm tươi lên ngôi, mâm cơm mùa hè thêm phong phú

Điểm nhấn của chương trình là "Lễ hội trái cây mùa hè" và "Lễ hội rau nhiệt đới" với nhiều mặt hàng nông sản tươi theo mùa được giảm giá hấp dẫn.

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt- Ảnh 1.

Cụ thể, từ ngày 14/05 đến 27/05/2026, nhiều loại trái cây nhập khẩu và nội địa như táo bi đỏ New Zealand, táo Envy Mỹ, kiwi vàng New Zealand, nho xanh không hạt Chile, sầu riêng Sáu Ri, mận hậu, vải, dưa lưới… giảm đến 15%, mang đến thêm lựa chọn thanh mát cho bữa ăn gia đình trong mùa hè.

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt- Ảnh 2.

Song song đó, nhiều loại rau củ quen thuộc như bí đao, bầu, khổ qua, cải bẹ xanh, cải ngọt… được giảm giá đến 30% hoặc tặng kèm nông sản trong khuôn khổ "Lễ hội rau nhiệt đới" diễn ra từ ngày 14/05 đến 20/05/2026. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thu, thịt heo, thịt gà, trứng gà… cũng được luân phiên ưu đãi đến 30%.

Ưu đãi phủ rộng hơn 1.000 sản phẩm, mua sắm thả ga còn nhận quà xinh

Không chỉ tập trung vào thực phẩm tươi, chương trình còn giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu như gia vị, dầu ăn, thực phẩm khô, đông lạnh, hàng gia dụng, đồ dùng và may mặc, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt- Ảnh 3.

Từ ngày 14/05 đến 27/05/2026, khách hàng thành viên mua sản phẩm Snickers từ 119.000 đồng như túi 3 thanh kẹo chocolate 51g, sô cô la đen hạnh nhân 40g, sô cô la nhân đậu phộng vị dâu 40g sẽ được tặng túi chần bông Snickers tiện dụng trong chương trình "Sắm ngọt ngào – nhận túi xinh".

Đặc biệt, trong hai ngày 14–15/05/2026, 30 khách hàng thành viên đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng món quà tri ân từ hệ thống là 1 thanh sô cô la Snickers nhân đậu phộng vị dâu.

Đẩy mạnh mua sắm online, tối ưu trải nghiệm tiêu dùng

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng tiện lợi, Co.op Online mang đến giải pháp "đi chợ tại nhà" linh hoạt cho người tiêu dùng trong những ngày nắng nóng, với ưu đãi đến 50% cho nhiều ngành hàng. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất giỏ hàng và tiết kiệm thời gian mua sắm.

Từ ngày 20/05 đến 27/05/2026, Co.op Online triển khai deal "trợ thủ vàng" với loạt mã giảm hấp dẫn: giảm đến 30.000 đồng cho đơn hàng từ 480.000 đồng khi mua thực phẩm tươi sống và sản phẩm dinh dưỡng; giảm 22.000 đồng cho đơn hàng từ 280.000 đồng đối với nhóm hàng chăm sóc cá nhân.

Đặc biệt, 20 khách hàng đầu tiên sử dụng đồng thời hai mã giảm giá và hoàn tất đơn hàng sớm nhất sẽ nhận giỏ quà Hàng Nhãn Riêng Co.op trị giá 500.000 đồng.

Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi cho người nội trợ Việt- Ảnh 4.

Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt trong việc nắm bắt nhanh nhịp tiêu dùng và đáp ứng linh hoạt theo từng giai đoạn nhu cầu của người dân. Hệ thống không ngừng tối ưu danh mục hàng hóa, mở rộng kết nối nông sản trong nước, đồng thời tăng cường trải nghiệm mua sắm tại cả siêu thị và nền tảng online để phù hợp hơn với thói quen tiêu dùng đang thay đổi ngày càng nhanh chóng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026

Người dân toàn quốc sẽ được miễn phí một dịch vụ từ năm 2026 Nổi bật

Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay từ ngày 17/05 đến 21/05 chú ý

Thông báo mới nhất từ sân bay Nội Bài: Hành khách có chuyến bay từ ngày 17/05 đến 21/05 chú ý Nổi bật

Duy Mạnh tự hào khoe cậu quý tử vô địch môn bóng rổ, cả nhà đến ăn mừng, nhan sắc tiểu thư Quỳnh Anh gây chú ý

Duy Mạnh tự hào khoe cậu quý tử vô địch môn bóng rổ, cả nhà đến ăn mừng, nhan sắc tiểu thư Quỳnh Anh gây chú ý

15:25 , 16/05/2026
6 loại rau "kháng sinh tự nhiên": Trời nóng nên ăn thường xuyên để tăng đề kháng và bảo vệ đường ruột

6 loại rau "kháng sinh tự nhiên": Trời nóng nên ăn thường xuyên để tăng đề kháng và bảo vệ đường ruột

14:38 , 16/05/2026
Mẹo làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

Mẹo làm sạch quạt hơi nước, quạt phun sương

14:20 , 16/05/2026
Lần đầu tiên nhà khoa học Việt "giải mã" cây Quýt hôi ở cấp độ 'siêu nhỏ': Tìm ra tác dụng gây chú ý

Lần đầu tiên nhà khoa học Việt "giải mã" cây Quýt hôi ở cấp độ 'siêu nhỏ': Tìm ra tác dụng gây chú ý

14:14 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên