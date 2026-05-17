Ngân hàng Techcombank chuyển dịch dòng vốn vào 1 loại 'tài sản' đặc biệt: Kết quả ra sao sau 2 năm?

Tập đoàn YeaH1 (HoSE: YEG) vừa chính thức công bố Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) - trở thành Nhà Đồng đầu tư cho chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 . Chương trình dự kiến phát sóng từ tháng 06/2026 trên kênh VTV3 và các nền tảng số của YeaH1.

Sự hợp tác này xác lập một cột mốc mới trong mối quan hệ chiến lược bền vững giữa Techcombank và YeaH1. Đây cũng là minh chứng cho tư duy tiên phong của một định chế tài chính hiện đại trong việc đồng kiến tạo các giá trị văn hóa - giải trí chuẩn mực mới cho công chúng.

Khát vọng vươn toàn cầu từ sứ mệnh chung của hai thương hiệu hàng đầu

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc Việt. Đây là yếu tố cốt lõi để Techcombank khẳng định vị thế: đồng hành giới trẻ không ngừng bứt phá, hướng tới cuộc sống hiện đại, nhiệt huyết mà vẫn gắn bó sâu sắc giá trị văn hóa Việt Nam.

Hành trình hợp tác 2 năm qua giữa Techcombank và Tập đoàn YeaH1 là câu chuyện truyền cảm hứng về thế hệ không né tránh khó khăn, những con người dám sống, dám vượt trội, dám chiến thắng. Họ chọn vượt qua chông gai để chạm tới đỉnh cao - nơi khát vọng tài chính và khát vọng văn hóa hòa làm một.

Giống như tinh thần cốt lõi của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - nơi mỗi nghệ sĩ không ngừng chinh phục giới hạn bản thân - Techcombank tiếp tục khẳng định triết lý đồng hành nhất quán: ”change banking, change lives” – Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống. Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các “Anh Tài” ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 . Không chỉ tiếp lửa cho các “Anh Tài” bùng nổ, bứt phá giới hạn, vượt mọi “chông gai”, Ngân hàng còn đồng hành cùng khách hàng để gia tăng giá trị và trải nghiệm với Chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU.

Trong hơn 2 năm qua, trên mọi nền tảng mạng xã hội hay trên những khán đài concert rực lửa, hàng triệu tiếng hô vang của khán giả gửi gắm tình cảm đến Techcombank với những tên gọi dễ thương như "Kim chủ", "Bố Tech", cho thấy việc hợp tác này đã thực sự tạo nên “tình yêu thương hiệu” (brand love) trong lòng cộng đồng người hâm mộ. Đó là thành quả của quá trình gắn bó chân thực, đóng góp có chiều sâu và mang đến những sản phẩm giải trí và các dịch vụ tài chính thiết thực, khiến cho việc đồng đầu tư của một ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam với một doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất nội dung sáng tạo trở thành cột mốc đặc biệt trong ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam.

Thành công từ mô hình “Đồng đầu tư” khác biệt

Từ năm 2024, Techcombank tiên phong trong việc áp dụng mô hình hợp tác sản xuất các chương trình giải trí mới lạ, độc đáo so với trước đây. Thay vì mua thời lượng quảng cáo truyền thống, Techcombank lựa chọn hướng đi khác biệt trực tiếp tham gia vào dòng chảy nội dung của đời sống số, kiến tạo những chuỗi điểm chạm cảm xúc kéo dài cho khán giả: từ nội dung truyền hình, trải nghiệm săn vé, khoảnh khắc bùng nổ rực rỡ của hàng vạn người tham gia concert, cho đến làn sóng nội dung lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thông qua hoạt động hợp tác đồng đầu tư với Tập đoàn YeaH1 cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , hành trình trải nghiệm tài chính của khách hàng đã trở thành một hành trình trải nghiệm giải trí cho người hâm mộ. Đây chính là cách mà Techcombank biến các khái niệm hay các dịch vụ tài chính khô khan nhờ đó trở nên gần gũi, sinh động và là một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng.

Từ niềm tin thành “Tình yêu thương hiệu”

Đối với nhà đầu tư, thành công của một dự án văn hóa không dừng lại ở độ phủ thương hiệu mà phải chuyển hóa thành các hành vi kinh doanh thực tế.

Bước sang năm thứ 3 triển khai mô hình đồng đầu tư chiến lược cùng YeaH1, sự gắn bó của khách hàng với hệ sinh thái Techcombank đã và đang mang lại sự tăng trưởng bền vững bên cạnh những thành tựu về doanh số Đặc biệt, cụm từ "Kim chủ Techcombank" thậm chí đã trở thành “slang” (tiếng lóng trong giới trẻ) phổ biến và tích cực trong giới trẻ

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1, nhận định: "Mối quan hệ giữa YeaH1 và Techcombank đã vượt xa khuôn khổ tài trợ truyền thống. Đây là sự hợp tác đồng kiến tạo – nơi cả hai cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng đo lường hiệu quả và cùng chịu trách nhiệm với cộng đồng khán giả mà chúng tôi phục vụ."

Việc chuyển dịch dòng vốn chuyên nghiệp vào các tài sản trí tuệ như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phản ánh năng lực vận hành dự án ở cấp độ cao. Đây là tiền đề quan trọng để thương mại hóa các sản phẩm giải trí – văn hóa bản địa theo hướng bền vững và chuyên nghiệp – góp phần định hình ngày càng rõ nét diện mạo của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.