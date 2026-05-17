Đỗ Mỹ Linh hé lộ ái nữ không giống mẹ, 3 tuổi đã chiếm trọn "spotlight" gia đình hào môn nhà bầu Hiển

Theo Tiên Tiên | 17-05-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

Ái nữ lém lỉnh nhà chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

"Mẹ trầm tính mà con ngộ lắm...", dòng chia sẻ hài hước mới đây của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đi kèm với đó là hình ảnh cô con gái nhỏ Titi đang tinh nghịch cười đùa trên sân khấu. Sự đối lập đáng yêu giữa một nàng hậu vốn nổi tiếng dịu dàng, khép kín với cô con gái nhỏ năng động, lém lỉnh khiến khán giả vô cùng thích thú.

Bé Titi (tên thật là Đỗ Tuệ An), sinh tháng 7/2023, là con gái đầu lòng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng làng bóng đá Việt Nam, là cháu nội của bầu Hiển, cô bé ngay từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của ái nữ.

Càng lớn, bé Titi càng lộ rõ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt to tròn, đen láy và làn da trắng ngần. Nhiều người hâm mộ nhận xét, cô bé sở hữu gương mặt "sao y bản chính" từ người bố chủ tịch và có nhiều nét rất giống với bà nội.

Dù có vẻ ngoài như một cô búp bê nhỏ, nhưng tính cách của Titi lại là một "cú bẻ lái" bất ngờ đối với chính mẹ Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu từng tiết lộ, con gái mình là một cô nhóc cực kỳ hoạt ngôn và hiếu động. Không chỉ vậy, cô bé còn rất dạn dĩ trước ống kính. Mỗi lần được chụp ảnh cùng mẹ, Titi đều tự tin tạo dáng, thay đổi biểu cảm liên tục từ chu môi đáng yêu đến làm mặt xấu tinh nghịch, khiến mẹ Mỹ Linh cũng phải chịu thua trước độ "chuyên nghiệp" của con.

Trong các bữa tiệc sinh nhật của gia đình, dù tuổi còn rất nhỏ, Titi đã không hề rụt rè mà tự tin bước lên sân khấu, cầm micro nhún nhảy và hát trước đám đông. Sự lém lỉnh, tự nhiên của cô bé luôn biến em thành tâm điểm, mang lại tiếng cười cho cả gia đình.

Kể từ khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh gần như rút lui khỏi các hoạt động showbiz để lui về làm hậu phương và toàn tâm toàn ý chăm con để Đỗ Vinh Quang yên tâm xây dựng sự nghiệp.

