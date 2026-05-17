Liên quan đến Miu Lê, VĐV pickleball Trần Đức Phong bị khởi tố là ai?

Theo Thuỳ Trang | 17-05-2026 - 11:19 AM | Lifestyle

Có mặt trong vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Miu Lê, VĐV pickleball nổi tiếng Trần Đức Phong (Phong Coca) bị khởi tố.

VĐV Pickleball Phong Coca bị khởi tố

VĐV pickleball Trần Đức Phong (Phong Coca) bị khởi tố về tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trần Đức Phong, còn được gọi là Phong Coca, từng là một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp.

Xuất thân là VĐV cầu lông chuyên nghiệp của đội tuyển Hà Nội. Năm 2007, Phong gây chấn động khi trở thành Kiện tướng đơn nam trẻ nhất Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp cầu lông kéo dài hơn 20 năm, Phong đã thâu tóm hàng loạt Huy chương vàng các giải trẻ toàn quốc và đạt thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia.

Chính nền tảng thể lực bền bỉ và kỹ thuật cổ tay điêu luyện từ cầu lông đã tạo tiền đề để Phong Coca tỏa sáng ở một bộ môn mới - pickleball từ năm 2023. Trong cơn sốt Pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, cái tên Trần Đức Phong được nhiều được yêu thích không chỉ bởi những đường banh đẹp mắt mà còn bằng tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết.

Với nền tảng và tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp, Phong Coca nhanh chóng tạo tiếng vang trong làng pickleball Việt. Cái tên "Phong Coca" với hàm ý về lối chơi sảng khoái, đầy năng lượng.

Phong Coca còn được biết đến nhiều trên mạng xã hội nhờ giao lưu với KOL/nghệ sĩ và hoạt động trong giới thể thao phong trào.

Đỗ Mỹ Linh hé lộ ái nữ không giống mẹ, 3 tuổi đã chiếm trọn "spotlight" gia đình hào môn nhà bầu Hiển

30 tuổi chưa mua được nhà, có lẽ tôi chỉ đủ sức nuôi nổi bản thân

5 kiểu thu nhập phụ đang được chị em lựa chọn nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026

