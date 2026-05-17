Nữ ca sĩ gánh mọi show: "Tiền mặt quá nhiều, tôi phải mua vàng tích trữ"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh.

Tại đây, nữ danh ca chia sẻ: "Mỗi khi có người hỏi tôi về những kỷ niệm sâu đậm nhất của thời hoàng kim, tôi không chọn những sân khấu rực rỡ ánh đèn màu mà lại nhớ về vùng sâu U Minh, Cà Mau.

Ngày đó, tôi phải đi vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ - pv) hơn một tiếng đồng hồ vào rừng đước. Sân khấu của tôi là chiếc vỏ lãi, khán giả cũng bơi xuồng bao quanh. Tôi đứng hát bằng chiếc loa pin cầm tay, đến khi pin cạn, tôi để loa xuống và cứ thế hát mộc hoàn toàn giữa không gian im phăng phắc.

Khán giả sụt sùi khóc, tôi cũng xúc động theo. Đó là giây phút mãi mãi in sâu trong tim tôi mà không một sân khấu lộng lẫy nào sau này có lại được. Bây giờ thì đường xá giao thông thuận lợi hơn nên ca sĩ không phải đi xuồng vào rừng biểu diễn như vậy nữa. Mọi thứ đỡ vất vả hơn nhưng cũng không còn những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ như chúng tôi ngày đó".

Về thông tin từng kiếm nhiều tiền tới mức phải mua vàng để giữ tiền cát xê, Ngọc Ánh lên tiếng: "Đó là sự thật, không phải tin đồn. Ngay đó, tôi là cái tên gánh vé cho mọi chương trình ca nhạc.

Với tần suất chạy show dày đặc, lượng tiền mặt trong đó có cả tiền lẻ quá nhiều, khiến tôi buộc phải chuyển đổi sang vàng để thuận tiện cất giữ trong những chuyến lưu diễn dài ngày.

Muốn có được số tiền đó để mua vàng, tôi phải là một ngôi sao bán được vé. Có những đêm, tôi phải hát liên tục từ 10 đến 12 bài để gánh giờ cho các bạn đồng nghiệp chạy không kịp show".

Để duy trì sức bền đáng nể suốt hơn 40 năm, Ngọc Ánh tiết lộ: "Tôi có một chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt. Tôi quan niệm sức khỏe của ca sĩ là quan trọng kinh khủng nhất, bởi sức diễn một đêm bằng người khác làm việc cả tuần.

Tôi sống rất kỷ luật. Tôi rất ít đi chơi. Hát xong về khách sạn là tôi ngủ ly bì đến 5 giờ chiều hôm sau để lấy lại giọng. Giấc ngủ chính là sự bồi đắp quan trọng nhất cho phong độ của người nghệ sĩ".

Về danh xưng "Chị đẹp lớn tuổi nhất" hay nickname "Bé Sáu" mà khán giả trẻ ưu ái đặt cho, Ngọc Ánh không giấu được sự hãnh diện.

Cô khẳng định: "Tôi không bao giờ giấu tuổi. Tôi tự hào nói mình 60 tuổi nhưng vẫn đứng đây, vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ. Dù tuổi nghề của tôi lớn hơn cả tuổi đời của các bạn, nhưng trong nghệ thuật, chúng tôi là một tập thể hòa đồng và tràn đầy năng lượng".

