1.000 đôi sạp Thái Nguyên chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam

Tối 15/5, chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” đã mang đến cho khán giả một đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện, kịch bản và tổng đạo diễn Thu Hoài, lời bình NSND Lê Chức, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Lưu Quang Minh, thiết kế mỹ thuật - họa sĩ Phùng Nam Thắng.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình không đi theo mô-típ quen thuộc của những lễ khai mạc thiên về nghi thức hay ca nhạc đơn thuần, mà được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”, như ba dòng chảy cảm xúc dẫn khán giả đi qua thiên nhiên, lịch sử và khát vọng tương lai của Thái Nguyên.

Từ giao hưởng kết hợp 3D mapping, nhạc kịch Broadway, múa đương đại đến trình diễn drone light và đại cảnh thực cảnh, toàn bộ chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng nghệ thuật đặc biệt, khắc họa vẻ đẹp hồ trên núi, chiều sâu lịch sử “Thủ đô gió ngàn” ATK, bản sắc văn hóa trà, cùng diện mạo trẻ trung, hiện đại của du lịch Thái Nguyên hôm nay.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, NSƯT Lương Huy, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, “em bé chất” Xệ Xệ, Việt Tú, Trường Linh… cùng sự tham gia của dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Tốp ca - Vũ đoàn PL, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên…

Phần trình diễn drone light kết hợp hòa tấu “Ngày rực rỡ - Ánh sáng sau những đám mây” trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 khi biến bầu trời đêm thành sân khấu ánh sáng khổng lồ kể câu chuyện về vùng đất giàu bản sắc. Trên nền nhạc giao hưởng giàu cảm xúc, hàng loạt biểu tượng lịch sử, văn hóa và du lịch lần lượt hiện lên sống động: hình tượng Vua Lý Nam Đế, ATK Định Hóa - “Thủ đô gió ngàn”, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Núi Cốc, đồi chè, ấm trà, hát Then - đàn Tính hay những nét văn hóa cộng đồng vùng Việt Bắc.

Không chỉ phô diễn công nghệ, màn drone light còn tạo nên hành trình thị giác giàu cảm xúc, khắc họa một Thái Nguyên vừa giàu truyền thống lịch sử, vừa trẻ trung, năng động và đang bừng sáng trên hành trình phát triển du lịch. Giữa âm nhạc, ánh sáng và bầu trời đêm, quá khứ và hiện tại như giao hòa để tạo nên một “bản giao hưởng” đặc biệt về vùng đất “hồ trên núi - trà trong mây”.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất trong đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước. Giữa không gian âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn người dân, du khách cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành một lễ hội văn hóa cộng đồng thực sự.

Từ lâu, nhảy sạp đã là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Những thanh tre gõ nhịp không chỉ tạo nên âm thanh vui tươi, náo nức mà còn biểu trưng cho tinh thần gắn kết, sẻ chia và niềm vui hội tụ. Việc xác lập kỷ lục không đơn thuần là một dấu mốc về quy mô tổ chức mà còn là cách Thái Nguyên tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất mến khách, giàu bản sắc tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Khép lại bằng những điệu sạp rộn vang giữa đêm hội, chương trình “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” không chỉ mang đến một đại tiệc nghệ thuật mãn nhãn mà còn mở ra hành trình quảng bá du lịch đầy cảm hứng của Thái Nguyên. Từ hồ núi, đồi chè, huyền thoại nàng Công - chàng Cốc đến ATK “Thủ đô gió ngàn”, tất cả đã hòa quyện thành một bản giao hưởng giàu cảm xúc về thiên nhiên, lịch sử và con người nơi đây - một Thái Nguyên đang bừng sáng, trẻ trung, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt riêng của vùng đất “đệ nhất danh trà”.