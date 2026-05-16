Nườm nượp check-in hoàng hôn 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hồ Tây

Theo Dương Triều | 16-05-2026 - 16:03 PM | Lifestyle

Những ngày hè, đường Thanh Niên, Hà Nội trở thành điểm ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Khi mặt trời dần lặn xuống Hồ Tây, mặt nước và bầu trời cùng chuyển sang gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh chiều muộn lãng mạn giữa lòng Thủ đô.

Những ngày gần đây, đường Thanh Niên trở thành điểm hẹn ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về check-in “giờ vàng” bên Hồ Tây.

Mặt trời dần hạ thấp phía cuối hồ, ánh nắng phủ sắc cam đỏ lên mặt nước, phản chiếu theo từng gợn sóng. Từ đường Thanh Niên, khung cảnh hồ nước, hàng cây và nền trời chuyển màu tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu Hè.

Mọi người tập trung đông tại khu vực ven Hồ Tây trên đường Thanh Niên để ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời dần lặn xuống mặt hồ mà không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng.

Khoảng 10 phút trước khi mặt trời khuất hẳn là lúc đẹp nhất. Ánh sáng rất mềm, chụp ảnh gần như không cần chỉnh màu”, Minh Trang, 23 tuổi, chia sẻ sau buổi chụp hình cùng bạn bè buổi chiều.

Không gian ven Hồ Tây nhộn nhịp người check-in, chụp ảnh khi Hà Nội bước vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.

Anh Quang Minh, nhiếp ảnh gia tự do có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình và du khách nước ngoài cũng dừng chân ven hồ để hóng gió, ngắm cảnh sau một ngày nắng nóng.

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, toàn bộ Hồ Tây chìm trong gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn được nhiều người chờ đợi mỗi chiều.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

Hơn 13.000 chuyến bay có nguy cơ bị hủy trong tháng 5/2026

12 loại cây được chuyên gia phong thủy khuyên nên trồng trước cửa nhà

Trạng thái mới gây chú ý của MC Mai Ngọc - con dâu đại gia nổi tiếng ở Bắc Ninh

Giải mã chiếc túi hổ của quý tử nhà Elon Musk: Hóa ra mang cả biểu tượng chiêu tài, gọi lộc, "cháy hàng" chỉ sau 1 đêm

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Bãi đá lạ sát bờ biển miền Trung khiến nhiều người đến xem, lãnh đạo tỉnh "nhắc nhở" 2 điều này

