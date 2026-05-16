Nườm nượp check-in hoàng hôn 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hồ Tây

Những ngày gần đây, đường Thanh Niên trở thành điểm hẹn ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về check-in “giờ vàng” bên Hồ Tây.

Mặt trời dần hạ thấp phía cuối hồ, ánh nắng phủ sắc cam đỏ lên mặt nước, phản chiếu theo từng gợn sóng. Từ đường Thanh Niên, khung cảnh hồ nước, hàng cây và nền trời chuyển màu tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu Hè.

Mọi người tập trung đông tại khu vực ven Hồ Tây trên đường Thanh Niên để ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời dần lặn xuống mặt hồ mà không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng.

Khoảng 10 phút trước khi mặt trời khuất hẳn là lúc đẹp nhất. Ánh sáng rất mềm, chụp ảnh gần như không cần chỉnh màu”, Minh Trang, 23 tuổi, chia sẻ sau buổi chụp hình cùng bạn bè buổi chiều.

Không gian ven Hồ Tây nhộn nhịp người check-in, chụp ảnh khi Hà Nội bước vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.

Anh Quang Minh, nhiếp ảnh gia tự do có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.

Anh Quang Minh - nhiếp ảnh gia tự do - có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình và du khách nước ngoài cũng dừng chân ven hồ để hóng gió, ngắm cảnh sau một ngày nắng nóng.