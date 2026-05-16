Bãi đá lạ sát bờ biển miền Trung khiến nhiều người đến xem, lãnh đạo tỉnh "nhắc nhở" 2 điều này

Nhắc đến biển Thiên Cầm, nhiều người thường nhớ tới bãi cát dài, nước biển trong xanh và khung cảnh yên bình đặc trưng của vùng biển Hà Tĩnh. Thế nhưng thời gian gần đây, một góc khác của Thiên Cầm lại bất ngờ thu hút sự chú ý: những bãi đá, bờ kè sát mép biển được phủ kín bởi lớp rêu xanh mướt.

Theo Báo Hà Tĩnh, những kè đá phủ rêu xanh lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, được ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Dọc theo bờ kè, khi nước biển rút xuống, lớp rêu xanh phủ kín kéo dài khoảng 1 km, tạo nên khung cảnh lạ mắt giữa màu xám của đá và màu xanh của biển. Nơi đây vì thế nhanh chóng trở thành điểm check-in được người dân địa phương và du khách tìm đến chụp ảnh.

Điểm khiến bãi đá này trở nên đặc biệt là màu xanh nõn chuối nổi bật của rêu. Khi thủy triều xuống thấp, các mảng rêu hiện ra rõ hơn trên bề mặt đá và kè bê tông, tạo thành một “thảm xanh” tự nhiên ngay sát bờ biển. Với những người từng biết tới Rạn Nam Ô ở Đà Nẵng, khung cảnh này dễ gợi liên tưởng bởi cùng có đặc trưng là rêu phủ lên đá ven biển, đẹp nhất khi nước rút.

Hiện tượng này không phải ngẫu nhiên. Báo Hà Tĩnh lý giải, rêu hình thành khi bề mặt đá và bờ kè bê tông thường xuyên được nước biển phủ lên, giữ độ ẩm ổn định. Dưới tác động của ánh nắng và môi trường biển, tảo phát triển, bám dày theo thời gian, từ đó tạo nên lớp rêu xanh khi thủy triều xuống.

Không chỉ riêng Thiên Cầm, Đại Đoàn Kết từng ghi nhận vào khoảng từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, tại các ghềnh đá của biển Thiên Cầm và khu vực kè biển Cẩm Nhượng, khi thủy triều rút sẽ để lộ những lớp rêu mọc dày, xanh rì, bám chặt vào bãi đá và các khối bê tông chắn sóng. Nguồn này cũng cho biết rêu thường xuất hiện ở những nơi có đá chìm nổi theo thủy triều, tạo điều kiện để rêu bám và phát triển.

Chủ tịch tỉnh đăng Facebook: Đẹp nhưng cần cẩn thận

Sức hút của bãi đá phủ rêu Thiên Cầm càng được chú ý khi ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ về địa điểm này trên Facebook cá nhân. Trong bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân Thiên Định Phan, ông viết: “Chỗ này check in thì quá đẹp. Tuy vậy, cần cẩn thận kẻo trơn trượt và cần đặt phòng sớm để có chỗ lưu trú”.

Lời nhắc này là điều du khách không nên bỏ qua. Bởi dù lên ảnh rất đẹp, các bãi đá phủ rêu thường có bề mặt ẩm, dễ trơn, nhất là vào thời điểm thủy triều vừa rút hoặc sóng biển còn đánh vào bờ. Chỉ cần mải tạo dáng, chạy nhảy hoặc bước vội trên nền đá phủ rêu, du khách có thể bị trượt ngã.

Vì vậy, nếu đến đây check-in, du khách nên chọn giày dép có độ bám tốt, di chuyển chậm, tránh đứng sát mép nước khi sóng lớn và không chen chúc ở các vị trí đá hẹp. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nên quan sát kỹ địa hình trước khi xuống bãi đá. Đây là điểm đến đẹp để ngắm và chụp ảnh, nhưng an toàn vẫn cần được đặt lên trước.

Đi lúc nào đẹp, chơi gì thêm ở Thiên Cầm?

Theo Báo Hà Tĩnh, thời điểm phù hợp để ngắm bãi rêu là khi thủy triều rút sâu, thường vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Đây cũng là lúc ánh sáng dịu hơn, lớp rêu lộ rõ trên nền đá, rất thích hợp để chụp ảnh bình minh, hoàng hôn hoặc những khung hình cận cảnh với biển.

Nếu muốn có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên theo dõi lịch thủy triều trước khi đi. Không nên đến vào lúc nước biển dâng cao vì bãi rêu có thể bị che khuất, khó quan sát và cũng tiềm ẩn rủi ro hơn khi sóng lớn. Sáng sớm là lựa chọn đáng cân nhắc vì vừa có ánh sáng đẹp, vừa có thể kết hợp dạo biển, ghé chợ cá hoặc thưởng thức hải sản địa phương.

Bãi rêu cũng có thể trở thành một điểm nhấn trong hành trình nghỉ biển Thiên Cầm. Theo Báo Hà Tĩnh, khu du lịch Thiên Cầm nằm cách trung tâm phường Thành Sen khoảng 20 km, sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3 km, nước trong xanh, sóng êm, bãi cát mịn, phía sau là núi, phía trước là biển. Thời điểm du lịch đẹp nhất tại Thiên Cầm là từ tháng 4 đến tháng 9, khi nắng đẹp, nước biển trong và sóng êm.

Ngoài check-in bãi rêu, du khách có thể tắm biển, dạo bộ trên cát, ngắm bình minh – hoàng hôn, thưởng thức hải sản tươi sống tại các nhà hàng ven biển. Một số gợi ý gần đó gồm Cảng cá Cửa Nhượng cách khoảng 1-2 km, hoặc biển Hải Đăng thuộc xã Cẩm Trung, cách Thiên Cầm khoảng 6-7 km, phù hợp với những ai muốn tìm thêm một không gian biển hoang sơ, bớt đông đúc.