Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, tại vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan điều tra khởi tố bị can Diệp Văn Lập ( ca sĩ Quang Lập, SN 1978, tại An Giang), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Trước khi bị khởi tố, Quang Lập được nhiều người biết đến là giọng ca bolero với kênh YouTube từng có hàng triệu người theo dõi.

Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2015, sau khi phát hành các sản phẩm bolero phát trên YouTube. Suốt nhiều năm, Quang Lập gắn bó với trung tâm Giọng ca để đời. Đây là nơi phát hiện hàng loạt giọng ca được nhận định nhiều cảm xúc.

Chất giọng của nam ca sĩ mang màu sắc trầm ấm, thiên về tự sự, mang hơi hướm giọng ca bolero thế hệ trước. Quang Lập không đặt nặng kỹ thuật phô diễn mà chú trọng cách truyền tải cảm xúc, phù hợp với đặc trưng của dòng nhạc bolero và nhạc trữ tình.

Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi Quang Lập như Về đâu mái tóc người thương, Đêm buồn tỉnh lẻ, Sầu tím thiệp hồng, Thành phố buồn, Nhật ký đời tôi ghi nhận lượng người nghe lớn trên các nền tảng số.

Kênh YouTube của Quang Lập hiện đạt hơn 1,32 triệu lượt đăng ký. Thời gian qua, kênh vẫn duy trì hoạt động đều đặn, cập nhật các video ca nhạc và sản phẩm mới.

Ngoài vai trò biểu diễn, Quang Lập tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Sản phẩm của nam ca sĩ được ghi hình trong bối cảnh đơn giản, không đầu tư sân khấu lớn, tập trung hoàn toàn vào giọng hát.

Trong một lần chia sẻ, Quang Lập nói tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ tham gia các dự án là khả năng cảm thụ và trải nghiệm với dòng nhạc bolero. Anh cho rằng yếu tố cảm xúc đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định sự thành công của một bản thu.

Bên cạnh âm nhạc, Quang Lập cũng khiến dư luận chú ý khi vướng vụ tranh chấp nhà kéo dài nhiều năm. Theo hồ sơ vụ án, căn nhà tọa lạc tại ấp 4, phường Tân Tạo (TP.HCM) thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt. Tranh chấp phát sinh từ tờ giấy bán nhà viết tay lập ngày 15/4/2014 giữa bà Nguyệt và ông Nguyễn Quang Trọng, người được xác định là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phía nguyên đơn cho rằng trong bối cảnh gia đình gặp khó khăn tài chính, chồng bà liên quan đến các khoản nợ và đã sử dụng giấy tờ nhà để vay tiền. Sau đó, bà bị yêu cầu ký vào giấy bán nhà viết tay nhằm cấn trừ nghĩa vụ tài chính. Người đứng tên trong giấy mua bán là ông Trọng, trong khi ca sĩ Quang Lập được xác định là người giữ giấy tờ nhà.

Sau nhiều lần thương lượng không đạt kết quả, đến tháng 6/2020, bà Nguyệt khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy giao dịch mua bán, đồng thời đề nghị trả lại tài sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở cấp sơ thẩm, TAND quận Bình Tân (nay là TAND Khu vực 9) chấp nhận một phần yêu cầu của các bên. Tuy nhiên, không đồng ý với phán quyết này, bà Nguyệt tiếp tục kháng cáo.

Theo nội dung bản án phúc thẩm đã có hiệu lực vào tháng 9/2025, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nguyệt trong vụ tranh chấp nhà ở kéo dài nhiều năm, đồng thời buộc ông Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) cùng các cá nhân liên quan phải bàn giao lại căn nhà đang tranh chấp cho nguyên đơn.

Ngày 1/5/2026, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM áp lệnh cưỡng chế đối với ca sĩ Quang Lập và bà Thảo (người đang cư trú ở ngôi nhà tranh chấp), buộc bàn giao nhà tại phường Bình Trị Đông cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15/5/2026.