Tịch thu nhà 11 tỷ của Hoa hậu đẹp nức tiếng showbiz vừa bị cơ quan chức năng sờ gáy

Theo Dương Nam | 16-05-2026 - 12:35 PM | Lifestyle

Công chúng không thể ngờ được rằng Hoa hậu này cũng có ngày rơi vào tình cảnh như vậy.

Chiều 15/5, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, Hoa hậu kiêm diễn viên đình đám Hàn Quốc Kim Sa Rang vừa bị tịch thu nóng tài sản ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Theo nguồn tin, người đẹp sinh năm 1978 đã bị cơ quan chức năng tịch thu nhà vì nợ thuế. Được biết, giá thị trường của căn hộ này hiện rơi vào khoảng 600 triệu won (tầm 11 tỷ đồng).

Ngoài căn hộ ở thành phố Gimpo, Kim Sa Rang còn sở hữu 1 ngôi nhà khác thuộc địa phận phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Tính tới nay, căn hộ ở Cheongdam của nàng Hậu họ Kim vẫn chưa bị cơ quan thuế đưa vào diện niêm phong, tịch thu. Còn nhớ, Kim Sa Rang đã mua khối bất động sản này với giá khoảng 1,5 tỷ won (tương đương 26 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Tính tới thời điểm hiện tại, phía Kim Sa Rang vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan tới ồn ào nợ thuế, bị tịch thu tài sản.

Kim Sa Rang đang nợ thuế, tới mức bị cơ quan chức năng tịch thu căn hộ 11 tỷ ở thành phố Gimpo mới đây. Ảnh: Naver

Kim Sa Rang sinh năm 1978, lần đầu nổi lên sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc cách đây đúng 26 năm khi vừa tròn 22 tuổi. Thời điểm đó, cô thuận lợi bước chân vào showbiz nhờ diện mạo xinh đẹp cùng thân hình được nhận xét là quyến rũ bậc nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu xứ Hàn.

Ngay trong năm 2000, Kim Sa Rang có vai diễn đầu tiên ở bộ phim Anger Of Angel. Đáng ngạc nhiên khi ngay bộ phim đầu tay, cô đã thể hiện rất tốt vai diễn, chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Sau đó không lâu, người đẹp 7X tiếp tục chiếm trọn tình cảm của công chúng qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim ăn khách 1 thời Chuyện Tình Vượt Thời Gian. Tới năm 2009, tên tuổi cô vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ bom tấn đình đám Secret Garden hợp tác cùng Hyun Bin - Ha Ji Won.

Kim Sa Rang là 1 trong những Hoa hậu Hàn Quốc thành công nhất khi lấn sân Kbiz. Ảnh: Naver

Về tình duyên, người đẹp họ Kim từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thông tin nghi làm đám cưới bí mật với cầu thủ quốc dân xứ Hàn Park Ji Sung. Theo đó, hồi năm 2013, 1 nhân viên khách sạn bất ngờ tiết lộ: “Cách đây không lâu, Park Ji Sung - Kim Sa Rang đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Lotte rồi. Hôn lễ của họ dự kiến được diễn ra vào tháng 9”. Đáng chú ý, nghi vấn Park Ji Sung hẹn hò mỹ nhân họ Kim lần đầu nổ ra hồi năm 2011 sau khi họ hợp tác trong 1 chiến dịch quảng cáo ở Anh.

Ngay sau khi nghi vấn Park Ji Sung - Kim Sa Rang sắp về chung 1 nhà chiếm sóng mạng xã hội, công ty quản lý của Hoa hậu họ Kim đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ: “Đây không phải là sự thật, đó là tin đồn vô lý. Kim Sa Rang rất lâu rồi chưa gặp mặt Park Ji Sung, chứ đừng nói là hẹn hò”.

Bên cạnh nghi vấn yêu Park Ji Sung, Kim Sa Rang còn từng dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Jin Mo đình đám song cô không lên tiếng xác nhận. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân Secret Garden vẫn độc thân.

Kim Sa Rang - Park Ji Sung hợp tác trong 1 quảng cáo hồi năm 2011 rồi nhanh chóng dính nghi vấn yêu đương. Thậm chí, cặp đôi tin đồn còn dính cả tin bí mật tổ chức hôn lễ, song họ đã ra sức phủ nhận. Ảnh: Naver

