Chị Đẹp lấy “hồng hài nhi” tài sản kém mình 300 lần, những tưởng sống cơ hàn ai ngờ đâu cái kết không tưởng
Sao nữ Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng từng bị đồn đoán sớm muộn gì cũng ly hôn, nay hạnh phúc không tưởng.
- 15-05-2026Chị đẹp được đón dâu bằng dàn xế chục tỷ: Ly hôn thiếu gia trong ồn ào, đang hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi
- 13-05-2026Chị Đẹp thân với Chi Pu cưới giám đốc marketing sau 2 tháng hẹn hò: Kiếm tiền gấp 40 lần chồng, từ tomboy lột xác thành mỹ nữ sexy
- 13-05-2026Ảnh nét căng: Tuyển thủ Văn Thanh nắm tay "chị đẹp" cực hạnh phúc trong ngày cưới, netizen đổ xô góp ý tạo hình cô dâu
Tần Hạo - Y Năng Tịnh là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, khiến công chúng xuýt xoa với tình yêu bền chặt suốt hơn 1 thập kỷ chung nhà. Đặc biệt, không ít người ngưỡng mộ Y Năng Tịnh vì từng lỡ đò nhưng vẫn lấy được “hồng hài nhi” vừa tài năng lại điển trai, được chồng yêu chiều, nâng niu như công chúa. Thế nhưng ít ai biết, khi đến với sao nữ Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Tần Hạo chưa phải ngôi sao hạng A như bây giờ, tổng số tiền tiết kiệm của anh cũng vô cùng khiêm tốn, chỉ bằng…1/300 khối tài sản của Y Năng Tịnh.
Trang QQ cho biết, Y Năng Tịnh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, mới mười mấy tuổi, cô đã buộc phải bỏ học, dấn thân vào showbiz để trả khoản nợ lên tới hơn 10 triệu TWD (8,3 tỷ đồng) cho gia đình. Nữ diễn viên thử sức với đủ loại lĩnh vực, từ phim ảnh, ca hát đến viết sách và đều đạt được thành tích đáng nể.
Ở tuổi 18, Y Năng Tịnh đã xuất bản 2 cuốn cẩm nang làm đẹp cho phụ nữ và cũng nhờ đó, cô được đặt cho danh hiệu “giáo chủ làm đẹp”. Không chỉ vậy, mỹ nhân 6X ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều tác phẩm đình đám như Cung Tỏa Trầm Hương, Đổng Tước Đài, Hảo Nam Hảo Nữ, Tỏa Thanh Thu, Đại Từ Thương, Họa Hồn... Ngoài ra, cô còn thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát. Có lẽ vì vậy, Thời báo Hoàn Cầu từng bình luận: "Ai cưới được Y Năng Tịnh giống như kiếp trước đã cứu cả thiên hạ".
Trải qua nhiều năm vật lộn trong Cbiz, đến khi hơn 30 tuổi, Y Năng Tịnh đã nắm trong tay khối tài sản lên tới 60 triệu NDT (232,5 tỷ đồng) và nhiều bất động sản có giá trị tại Thượng Hải - khu vực "tấc đất tấc vàng" của Trung Quốc.
Về đời tư, cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với nam ca sĩ kiêm doanh nhân nổi tiếng Dữu Trùng Khánh. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai nhưng lại đổ vỡ không mấy êm đẹp. Có nguồn tin cho biết, nguyên nhân là do Y Năng Tịnh lén “ăn nem ăn chả” với nam diễn viên Hoàng Duy Đức sau lưng chồng.
Năm 2013, Y Năng Tịnh gặp gỡ với “hồng hài nhi” kém 10 tuổi Tần Hao tại một bữa tiệc và nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Khi đó, Chị Đẹp đang nắm trong tay cả tiền tài lẫn danh vọng, trong khi Tần Hạo gần như hai bàn tay trắng.
Trang QQ cho biết, Tần Hạo là cái tên nổi bật trong lớp diễn xuất khóa 96 trường Học viện Hí kịch Trung ương, bạn học với Chương Tử Di, Lưu Diệp. Từ rất sớm, Tần Hạo đã định hình đường đi nước bước của mình trong showbiz. Anh từ chối mười mấy bộ phim thương mại, tiến quân vào đường đua phim văn nghệ và nhanh chóng được đề danh tại các LHP đình đám như Cannes, Berlin. Đây cũng là lý do nam diễn viên được đặt cho danh hiệu “Ông vua không ngai của dòng phim văn nghệ”.
Thế nhưng, dòng phim văn nghệ không chỉ cát-xê thấp mà còn không đem lại “lưu lượng” cho Tần Hạo. Dù vậy, nam diễn viên vẫn kiên trì từ chối đóng “phim rác”, chấp nhận sống thắt lưng buộc bụng. Kết quả là đến sát ngày cưới, trong túi Tần Hạo chỉ có 200.000 NDT (775 triệu đồng), tức là chỉ bằng 1/300 khối tài sản của Y Năng Tịnh.
Ai cũng cho rằng cho rằng mối tình chị em này sẽ chẳng được bền lâu vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, tiền bạc. Thậm chí, nhiều người suy đoán, Tần Hạo sớm hay muộn cũng sẽ không chịu nổi áp lực từ cuộc hôn nhân không bình đẳng, không chịu nổi cái mác “chạn vương”. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn cùng nhau bước chân vào lễ đường.
Nam diễn viên Góc Khuất Bí Ẩn không bận tâm đến quá khứ thị phi của Y Năng Tịnh cũng như bỏ ngoài tai những lời xì xào bán tán “bám váy vợ”, quyết rước nàng về dinh trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân. Không chỉ vậy, dù hạn hẹp về kinh tế, Tần Hạo vẫn tổ chức tận 3 hôn lễ long trọng cho vợ, để bù đắp nỗi tiếc nuối cho Y Năng Tịnh vì chưa được mặc váy cưới trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Lúc mới về chung nhà, Tần Hạo vô cùng xót xa khi thấy vợ bận mải gánh vác mọi chi tiêu trong gia đình. Thậm chí, anh từng có suy nghĩ bất chấp tất cả, nhận vài bộ “phim rác” để kiếm tiền nhanh. Tuy nhiên, chính Y Năng Tịnh đã ngăn cản điều này. Nữ diễn viên khuyên chồng chú tâm vào diễn xuất, mọi chuyện trong nhà đã có cô lo.
Nhờ có hậu phương vững chắc, Tần Hạo chuyên tâm vào nghề diễn. Anh gặt hái thành công vang dội với những bộ phim như Không Bằng Chứng, Góc Khuất Bí Ẩn, Mùa Dài Dằng Dẵng…
Hiện tại, Tần Hạo vươn lên thành sao hạng A thực lực của Cbiz và được coi là cái tên bảo chứng diễn xuất với thành tích 20 năm chưa bao giờ thất bại. Thậm chí, trang QQ hé lộ, thù lao cho 1 bộ phim của anh có thể còn cao hơn mức 60 triệu NDT (232,5 tỷ đồng) - tổng tài sản của Y Năng Tịnh tại thời điểm 2 người kết hôn.
Trong khi sự nghiệp của ông xã lên như diều gặp gió, Y Năng Tịnh cũng tìm hướng đi phù hợp với bản thân. Năm 2020, cô tham gia mùa đầu tiên của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, thành công “hâm nóng” tên tuổi.
Mượn đà thăng tiến, nữ diễn viên ăn lên làm ra trên đường đua bán hàng livestream. Ngay trong phien live đầu tiên, Y Năng Tịnh lập tức leo lên hạng 1 BXH phổ biến của nền tảng Tiểu Hồng Thư, thu về hàng triệu lượt xem. Chỉ trong 1 đêm bán hàng, cô đã giúp cho thương hiệu kiếm được về 50 triệu NDT (hơn 169 tỷ đồng) theo công bố chính thức của nền tảng, một con số khó tin đến bất ngờ.
Từ cặp đôi “đũa lệch” bị đồn đoán sớm muộn gì cũng ly hôn, giờ đây, Tần Hạo - Y Năng Tịnh được coi là đôi vợ chồng kiểu mẫu của Cbiz, khiến dân tình ngưỡng mộ với tình yêu bền chặt.
Nguồn: QQ
Phụ nữ mới