Mỹ nhân phòng gym Bích Hạnh lộ diện chờ Văn Thanh tới đón dâu, cô dâu lo lắng cho ngày trọng đại

Hôm nay, tại nhà gái của Trần Bích Hạnh ở Ninh Bình sẽ diễn ra lễ ăn hỏi với cầu thủ Vũ Văn Thanh. Ngay từ sáng sớm, không khí tại nhà cô dâu đã diễn ra tưng bừng, vui vẻ. Cô dâu Bích Hạnh lộ diện với bộ áo dài trắng tinh khôi. Trước đó những hình ảnh Văn Thanh và vợ đi thử áo dài cũng đã được công khai trên trang cá nhân.

Bích Hạnh lộ diện sáng nay

Tâm trạng của cô dâu trước ngày ăn hỏi và cưới

Trước ngày cưới, Bích Hạnh tỏ ra lo lắng, nàng WAG hồi hộp trong ngày trọng đại. Từ lễ vu quy diễn ra ngày 12/5, nhan sắc của cô dâu trở thành chủ đề khiến dân tình bán tán. Cũng vì vậy, lễ ăn hỏi hôm nay việc xuất hiện trước quan viên hai họ và lộ diện trên mạng xã hội khiến cô dâu của Văn Thanh cũng phần nào nghĩ ngợi.

Dù vậy, dòng trạng thái của Bích Hạnh đã được người thân, bạn bè động viên để cô có ngày vui trọn vẹn nhất. Trong khi đó, ở nhà chú rể không khí náo nhiệt đã diễn ra từ tối qua 15/5. Tại rạp cưới nhà Văn Thanh trên sân vận động cạnh nhà, người thân, hàng xóm đã có mặt hát hò, nhảy múa tưng bừng chúc mừng ngày hạnh phúc.

Không khí tưng bừng ở nhà trai tối qua 15/5

Áo dài ngày ăn hỏi của cặp đôi

Bích Hạnh và Văn Thanh đã có 4 năm bên nhau, hôm nay lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra, sau đó chàng cầu thủ sẽ rước Bích Hạnh về quê nhà Hải Phòng để tổ chức lễ cưới vào trưa chiều cùng ngày.

